הרכבים וציונים



דניאל פרץ (IMAGO) דניאל פרץ (IMAGO)

הצ’מפיונשיפ נחשבת לליגה הקשה בעולם עם לא פחות מ-24 קבוצות ו-46 משחקים בעונה, כשבסופו של דבר רק שלוש קבוצות משיגות את הכרטיס הנכסף לפרמייר ליג. סאות’המפטון ודניאל פרץ רוצים להיות חלק מהקבוצות הללו, ולשם כך הם פוגשים בשעה זו את רקסהאם, למשחק במסגרת המחזור ה-41 שאף קבוצה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד.

הוולשים, שרשמו שלוש עליות ליגה ב-3 שנים, מציגים עונה טובה בליגת המשנה, כשהם במקום ה-6 – אשר מוביל לפלייאוף העלייה לפרייר ליג בסיום העונה. עם זאת, לאחרונה הקבוצה מתקשה לשמור על יציבות ולחבר ניצחונות רצופים, במה שגרם לה לאבד מעט גובה, ולהתקרב אל עבר הקבוצות שרודפות אחריה.

מהצד השני, הקדושים רושמים רצף בלתי נתפס של 15 משחקים רצופים ללא הפסד מאז שדניאל פרץ הצטרף ולקח את אפודת השוער הראשון, כולל ניצחונות בגביע על פולהאם וארסנל. הריצה הזאת הפכה את סאות’המפון מקבוצת תחתית לכזאת שנלחמת על העלייה לליגה הבכירה, וניצחון מול רקסהאם ייתן לה את המקום השישי המיוחל, כשנותרו לה 6 משחקים לסיום העונה.

דניאל פרץ ממשיך להיות הלהיט הרשמי של סאות’המפטון, כשמלבד הרצף בו הקבוצה מחזיקה מאז שהגיע, השוער מציג יכולת מרשימה בין הקורות, דבר שגרם לאוהדי הקבוצה להתאהב בו ולקרוא להנהלה לרכוש אותו בסיום תקופה ההשאלה. כידוע, הקדושים מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 1:2 על מוליכת הפרמייר ליג ארסנל בגביע, במה שהקנה להם את הכרטיס לחצי הגמר בוומבלי.