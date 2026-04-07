יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:32
יום שלישי, 07/04/2026, 22:00אצטדיון רייסקורסצ'מפיונשיפ - מחזור 41
סאות'המפטון
דקה 32
0 2
שופט: גאבין וורד
רקסהאם
צ'מפיונשיפ 25-26
8442-8441קובנטרי1
7240-6939איפסוויץ'2
7241-6241מידלסברו3
7247-5641מילוול4
6858-6341האל סיטי5
6453-6240רקסהאם6
6348-6339סאות'המפטון7
6351-6041דרבי קאונטי8
5848-5541נוריץ'9
5749-5241ווטפורד10
5751-5241בריסטול סיטי11
5763-5841ק.פ.ר12
5445-4841סטוק סיטי13
5452-4841פרסטון14
5454-4941סוונסי15
5352-4941בירמינגהאם16
5158-5741שפילד יונייטד17
4949-3841צ'רלטון18
4749-3741בלקבורן19
4556-4241ווסט ברומיץ'20
4257-4040פורטסמות'21
4163-5441לסטר22
4154-3941אוקספורד יונייטד23
-582-2541שפילד וונסדיי24
מערכת ONE | 07/04/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הצ’מפיונשיפ נחשבת לליגה הקשה בעולם עם לא פחות מ-24 קבוצות ו-46 משחקים בעונה, כשבסופו של דבר רק שלוש קבוצות משיגות את הכרטיס הנכסף לפרמייר ליג. סאות’המפטון ודניאל פרץ רוצים להיות חלק מהקבוצות הללו, ולשם כך הם פוגשים בשעה זו את רקסהאם, למשחק במסגרת המחזור ה-41 שאף קבוצה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד.

הוולשים, שרשמו שלוש עליות ליגה ב-3 שנים, מציגים עונה טובה בליגת המשנה, כשהם במקום ה-6 – אשר מוביל לפלייאוף העלייה לפרייר ליג בסיום העונה. עם זאת, לאחרונה הקבוצה מתקשה לשמור על יציבות ולחבר ניצחונות רצופים, במה שגרם לה לאבד מעט גובה, ולהתקרב אל עבר הקבוצות שרודפות אחריה.

מהצד השני, הקדושים רושמים רצף בלתי נתפס של 15 משחקים רצופים ללא הפסד מאז שדניאל פרץ הצטרף ולקח את אפודת השוער הראשון, כולל ניצחונות בגביע על פולהאם וארסנל. הריצה הזאת הפכה את סאות’המפון מקבוצת תחתית לכזאת שנלחמת על העלייה לליגה הבכירה, וניצחון מול רקסהאם ייתן לה את המקום השישי המיוחל, כשנותרו לה 6 משחקים לסיום העונה.

דניאל פרץ ממשיך להיות הלהיט הרשמי של סאות’המפטון, כשמלבד הרצף בו הקבוצה מחזיקה מאז שהגיע, השוער מציג יכולת מרשימה בין הקורות, דבר שגרם לאוהדי הקבוצה להתאהב בו ולקרוא להנהלה לרכוש אותו בסיום תקופה ההשאלה. כידוע, הקדושים מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 1:2 על מוליכת הפרמייר ליג ארסנל בגביע, במה שהקנה להם את הכרטיס לחצי הגמר בוומבלי.

מחצית ראשונה
  • '22
  • שער
  • שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:2: הגבהה לרחבה הורחקה על ידי הגנת רקסהאם, הכדור הגיע אל פלין דונס שבעט כדור נהדר מהאוויר לרשת
  • '12
  • שער
  • שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:1: פין אזז העביר כדור עומק נפלא למאטסוקי, האחרון בעט חד לפינה ולרשת
  • '8
  • החמצה
  • החמצה כפולה ומטורפת לאות׳המפטון. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של לארין שנגח מקרוב למשקוף, אזז עט על הריבאונד ומטווח קצר שלח עוד נגיחה למשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גאבין וורד הוציא את המשחק לדרך!
