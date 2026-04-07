אלקרס מודאג מעונת החימר: "זה תובעני מדי"

קרלוס אלקרס, המדורג ראשון בעולם, חוזר למשטח האהוב עליו. הכוכב הספרדי יפתח את עונת החימר האירופית בטורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו, בו הוא מכהן כאלוף המכהן. למרות ההתרגשות לחזור למשטח האדום, אלקרס הודה כי לוח הזמנים העמוס הצפוי לו, הכולל השתתפות במונטה קרלו, ברצלונה, מדריד, רומא וכמובן רולאן גארוס בפריז, מעורר בו לא מעט חששות. "הרעיון שלי הוא לשחק את כל הטורנירים הללו וללכת בכל הכוח, אבל ברור שעונת החימר היא תובענית מדי מבחינה פיזית ומנטלית", אמר הספרדי. מאמנו הנוכחי, סמואל לופס, חשף בעבר כי אלקרס ככל הנראה היה מדלג על הטורניר בנסיכות לו היה מגיע לשלבים המאוחרים בטורניר מיאמי האחרון. אלקרס נוטה לקחת הפסקות בשלב זה של העונה, לעיתים בעקבות פציעות כפי שקרה לו אשתקד, אך הפעם הוא מסרב לוותר על טורניר ברצלונה שחשוב לו מאוד מבחינה רגשית.

למרות העומס הפיזי הפוטנציאלי, התשוקה של אלקרס לחימר נותרה יוקדת. "אני מתגעגע לחימר בכל פעם שעונת החימר מסתיימת. פשוט חסר לי לשחק עליו", שיתף בן ה-22. "באימונים הראשונים ההתמקדות הייתה בחזרה לעניינים. אמרתי לצוות שלי שהגיע הזמן ללכלך שוב את הגרביים. ההרגשה לחזור לחימר היא פשוט מדהימה". אלקרס, שזכה לפטור מסיבוב הפתיחה, יחל את מסע הגנת התואר שלו בסיבוב השני מול סבסטיאן באס. הארגנטינאי העיקש ניצח בסיבוב הראשון את אלוף 2014, סטן ואוורינקה, לאחר קאמבק מרשים בו חזר מפיגור של 5:1 במערכה השנייה. המאזן בין השניים נוטה בבירור לטובת הספרדי, שניצח בכל המערכות במפגשי העבר ביניהם.

קרלוס אלקארז מתמקד ומוכן למהלך הבא (אימאגו)

מעבר למאבק על התואר בנסיכות, מונטה קרלו תספק דרמה אדירה בקרב על המקום הראשון בעולם. אלקרס ויאניק סינר מחזיקים כעת בנתון זהה של 66 שבועות בראש הדירוג העולמי של ה-ATP, מה שמציב אותם יחד במקום ה-12 בכל הזמנים. הפסגה עלולה להחליף ידיים כבר השבוע. אלקרס הודה שהופתע לראות את סינר משתתף בטורניר, במיוחד לאחר שהאיטלקי השלים זכייה מדהימה ב"סאנשיין דאבל" עם תארים באינדיאן וולס ומיאמי, שם גרף 2,000 נקודות דירוג. "בכנות, הופתעתי שאחרי אינדיאן וולס, מיאמי וכל הסבב הזה, יאניק הגיע לשחק במונטה קרלו. זה רק מעיד על הכושר הגופני הנהדר שלו ועל מה שהוא מסוגל לעשות", פרגן הספרדי ליריבו הגדול.

הפער הרשמי בין השניים עומד כעת על 1,190 נקודות לטובת אלקרס, אך מכיוון שהספרדי מגן על 1,000 נקודות מהזכייה אשתקד בעוד לסינר אין נקודות להגן עליהן, הפער המעשי מצטמצם ל-190 נקודות בלבד. אם סינר יגיע לפחות לחצי הגמר, הוא יאיים ממשית על המקום הראשון, כאשר כל התקדמות של אלקרס תחייב את האיטלקי להגיע רחוק יותר. במידה ואלקרס יעפיל לגמר, סינר יצטרך לנצח אותו בקרב ישיר כדי לכבוש את הפסגה.

מחוץ למגרש, אלקרס ניצל את מסיבת העיתונאים כדי להביע ביקורת על חוסר הפרטיות של השחקנים בסבב, במיוחד לאור נוכחותן המוגברת של מצלמות מאחורי הקלעים. "יש מצלמות כל כך קרובות עד שאפשר לראות מה אנחנו קוראים בטלפונים שלנו. אני חושב שזה יותר מדי, כבר אין לנו מקום להירגע בו", אמר. במקביל, מאמנו לשעבר, חואן קרלוס פררו, שעמו נפרד בדצמבר האחרון לאחר שבע שנות עבודה משותפת, התייחס לעתידו של הכוכב. פררו טען כי כדי להפוך לגדול מכולם עליו "לשמור על המוטיבציה שלו שלמה גם כשהוא משיג את כל המטרות שהציב לעצמו, ולתת למשמעת המקצועית להיכנס לפעולה כשהמוטיבציה יורדת".

בגזרות נוספות בטורניר מונטה קרלו, נרשמה הדחה סנסציונית כאשר סטפנוס ציציפס, אלוף הטורניר שלוש פעמים בעבר, הודח כבר בסיבוב הראשון על ידי פרנסיסקו סרונדולו הארגנטינאי. בעקבות ההפסד, היווני צפוי לצנוח אל מחוץ ל-60 הראשונים בדירוג העולמי, שפל אליו לא הגיע מאז אפריל 2018. במקביל, הקהל המקומי חגג קאמבק אדיר של ולנטין ואשרו המונגאסקי, שניצח את חואן מנואל סרונדולו לאחר שחזר מפיגור של מערכה ושבירה, כשהוא מנצח 12 מתוך 13 המשחקונים האחרונים. בזירה אחרת, נובאק ג'וקוביץ' שנעדר מהטורניר קיבל אזהרה משחקן העבר גרג רוזדסקי, שהדגיש כי הסרבי חייב לצבור נקודות כדי להבטיח את מקומו ברביעייה הראשונה לקראת ווימבלדון.