יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:57
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00צ'כיה2
00-00דר' אפריקה3
00-00דרום קוריאה4
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00בוסניה-הרצגובינה2
00-00קטאר3
00-00שווייץ4
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00טורקיה2
00-00פרגוואי3
00-00אוסטרליה4
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00שבדיה2
00-00יפן3
00-00טוניסיה4
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00עיראק2
00-00סנגל3
00-00נורבגיה4
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00הרפ' הדמוקרטית קונגו2
00-00אוזבקיסטן3
00-00קולומביה4
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

ניתוח מחירי המונדיאל לאחר השלמת העולות

גביע העולם מחזק את מעמדו כטורניר היקר בהיסטוריה כשהמחיר הממוצע לכרטיס עומד על 1,849 דולר ומשחק הגמר מתומחר החל מ-5,000. מהו הכרטיס הכי זול?

אצטדיון מטלייף בו יערך משחק הגמר (IMAGO)
עם השלמת תמונת העולות לטורניר המונדיאל נתוני חברת SeatPick, פלטפורמה בינ״ל להשוואת מחירים למשחקי ספורט והופעות, חושפים באופן סופי את מחירי הכרטיסים לטורניר ולמשחקים של המעפילות החדשות למונדיאל 2026: בוסניה, שבדיה, טורקיה, צ’כיה, עיראק והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כאשר משחקים מול המדינות המארחות כבר מגיעים לממוצעים בני ארבע ספרות.

״נכון להיום, יש כ- 600,000 כרטיסים זמינים לכל 104 המשחקים, עם מחירים הנעים מ-105 דולר למשחק הזול ביותר ועד ממוצע של כ-13,260 דולר לגמר המונדיאל״ אומר גיא קוגל, CTO ושותף מייסד של חברת SeatPick.

המשתתפות של מונדיאל 2026 הוכרזו רשמית, לאחר אחד מלילות ההעפלה הדרמטיים ביותר בשנים האחרונות. שש נבחרות - בוסניה והרצגובינה, שבדיה, טורקיה, צ’כיה, עיראק והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הבטיחו את מקומן והשלימו טורניר בן 48 נבחרות שייפתח ב-11 ביוני במקסיקו סיטי.

“השלמת זהות כל הנבחרות נתנה דחיפה מיידית לשוק, במיוחד למשחקים מול המדינות המארחות, שם אנחנו רואים קפיצה חדה במחירים כבר מהיום הראשון” אומר קוגל. “הדפוס ברור מאוד, ברגע שנבחרת פוגשת מדינה מארחת, המחיר קופץ משמעותית. זה לא רק ביקוש מקומי אלא גם תיירות ספורט בינלאומית שמתנקזת למשחקים האלה”.

מחירים גבוהים גם לנבחרות החדשות 

נתוני SeatPick מעלים כי הנבחרות החדשות שהעפילו לטורניר מתמודדות עם מחירי כרטיסים גבוהים במיוחד, לדוגמה:
צ’כיה נגד מקסיקו (24 ביוני) מתחיל ב-$1,133 עם ממוצע של $3,406
קנדה נגד בוסניה (12 ביוני) מתחיל ב-$955 עם ממוצע של $3,382
טורקיה נגד ארה״ב (25 ביוני) מתחיל ב-$737 עם ממוצע של $2,460
שווייץ נגד בוסניה מתחיל ב-$348 עם ממוצע של $2,077
בוסניה נגד קטאר מתחיל ב-$277 עם ממוצע של $2,123
אוסטרליה נגד טורקיה מתחיל ב-$298 עם ממוצע של $1,321
צרפת נגד עיראק מתחיל ב-$437 עם ממוצע של $1,337
יפן נגד שוודיה מתחיל ב-$395 עם ממוצע של $1,283
שוודיה נגד תוניסיה מתחיל ב-$199 עם ממוצע של $1,003
קונגו נגד אוזבקיסטן מתחיל ב-$175 עם ממוצע של $968

בתוך כך נרשמות בטורניר גם חזרות היסטוריות של עיראק שחוזרת למונדיאל אחרי 52 שנה וקונגו לאחר 40 שנה. משחקים של נבחרות אלו שמושכים את תשומת הלב הם המשחק של קונגו נגד אוזבקיסטן שמחיר הכרטיסים אליו מתחיל ב-175 דולר, מה שהופך אותו לאחד מהזולים בטורניר כולו. לצד זה המשחק של צרפת נגד עיראק מתחיל במחיר של 437 דולר עם ממוצע של 1,337 דולר.

עוד עולה מנתוני SeatPick כי נבחרת שבדיה הפכה להיות האופציה המשתלמת בטורניר כאשר היא מציעה את המחירים הנמוכים ביותר מבין הנבחרות האירופיות האחרונות שנכנסו לטורניר. כך לדוגמה:
שבדיה נגד תוניסיה – מחירי הכרטיסים מתחילים ב-$199
הולנד נגד שבדיה – מחירי הכרטיסים מתחילים ב-$315
יפן נגד שבדיה – מחירי הכרטיסים מתחילים ב-$395

הכרטיס הזול ביותר – 105 דולר

ביחס לתמונת המצב הכללית של הטורניר עולה כי הגמר ממשיך להיות יקר במיוחד כאשר מחיר כרטיס כניסה לאירוע מתחיל ב-5,456 דולר עם מחיר ממוצע של 13,260 דולר. משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו נגד דרום אפריקה מתחיל ב-2,180 דולר עם מחיר ממוצע של 5,918 דולר. בנוסף שלבי ההכרעה מתומחרים כבר עכשיו במחירים גבוהים במיוחד: חצאי הגמר בממוצע כ-4,374 דולר ורבעי הגמר בממוצע כ-3,010 דולר.

בשלב זה ממוצע המחירים ההתחלתי לכל המשחקים עומד על 574 דולר עם מחיר ממוצע כללי של 1,849 דולר, והכרטיס הזול ביותר אותו ניתן למצוא מתומחר כעת ב-105 דולר. “המונדיאל הזה יוצר טווח מחירים רחב במיוחד - אפשר לראות משחק מונדיאל בפחות מ-110 דולר, אבל גם להגיע לחוויות פרימיום של מעל 13,000 דולר. זו דינמיקה שלא ראינו בעבר בהיקף כזה. הנתונים מספרים סיפור ברור של ביקוש עולמי חסר תקדים” מסכם קוגל

