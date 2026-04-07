מרקס בולדן על סף חתימה בעירוני נס ציונה

עירוני נס ציונה קרובה לצרף את הסנטר האמריקאי, מרקס בולדן, עד סוף העונה. בולדן (27, 2.08) מחזיק גם באזרחות אינדונזית ואף ייצג את נבחרת אינדונזיה בשנים 2022-2023.

הוא בוגר מכללת דיוק ושיחק בעבר בקליבלנד, מילווקי ושארלוט ב-NBA. בעונה שעברה שיחק בסנטה קרוז, קבוצת הבת של גולדן סטייט, והעמיד שם ממוצעים של 16.2 נקודות ו-7.8 ריבאונדים.

בולדן אמור להחליף את אודוקה אזובוקיי, שביקש לעזוב בשל המצב הביטחוני. אזובוקיי העמיד בנס ציונה ממוצעים של 9.4 נקודות, 6.4 ריבאונדים, 1.1 חסימה ומדד ממוצע של 14.2 למשחק בממוצע דקות של 23.3 דקות לערב.