"תהיה טובה מאבא": הבת של מודריץ' בכותרות

איטליה וקרואטיה כבר מסמנות את הדור הבא: אמה מודריץ', בתו הבכורה של לוקה מודריץ', מתחילה לבסס לעצמה שם בעולם הכדורגל. הקשר הקרואטי האגדי, שכיכב במשך שנים בריאל מדריד, רואה כעת את בתו עושה צעדים ראשונים ומרשימים במיוחד על כר הדשא.

אמה, ילידת 2013, הובילה את קבוצת הילדות של מילאן עד גיל 13 לזכייה בטורניר גארינו, שנערך בסוף השבוע האחרון בטורינו. בגמר שנערך ביום שני גברה מילאן על יובנטוס, לאחר שבחצי הגמר ניצחה 0:2 את אינטר. ברבע הגמר אמה אף כבשה שער בניצחון 1:3 על ססואולו, והייתה מהשחקניות הבולטות בטורניר כולו.

“היא תהיה טובה יותר מאבא שלה”

לפני המעבר לאיטליה בעקבות התחנה החדשה של אביה, שיחקה אמה במדריד והייתה חלק ממועדון מדריד CFF, הנחשב לאחד הבולטים בפיתוח כדורגל נשים צעיר בספרד. בניגוד לאביה, היא לא יכלה להצטרף לריאל מדריד בשל היעדר מערך מחלקות נוער מסודר לנשים במועדון באותן שנים.

כעת, עם המעבר למילאנו וההצלחה הראשונה שכבר נרשמה, נראה כי השם "מודריץ'" עשוי להמשיך להדהד בעולם הכדורגל, גם בדור הבא. אגב, לוקה כבר אמר לפני כשנתיים: “היא טובה מאוד בכדורגל, היא לבטח תהיה יותר טובה מאבא שלה”.