יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:56
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5428-4231רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

"תהיה טובה מאבא": הבת של מודריץ' בכותרות

אמה מודריץ', הבת של האגדה הקרואטית, זכתה עם מילאן בתואר וכבר בגיל 12 באירופה מתחילים להתרשם ממנה. האבא בראיון: "היא תהיה יותר טובה ממני".

לוקה ואמה מודריץ' (רויטרס)

איטליה וקרואטיה כבר מסמנות את הדור הבא: אמה מודריץ', בתו הבכורה של לוקה מודריץ', מתחילה לבסס לעצמה שם בעולם הכדורגל. הקשר הקרואטי האגדי, שכיכב במשך שנים בריאל מדריד, רואה כעת את בתו עושה צעדים ראשונים ומרשימים במיוחד על כר הדשא.

אמה, ילידת 2013, הובילה את קבוצת הילדות של מילאן עד גיל 13 לזכייה בטורניר גארינו, שנערך בסוף השבוע האחרון בטורינו. בגמר שנערך ביום שני גברה מילאן על יובנטוס, לאחר שבחצי הגמר ניצחה 0:2 את אינטר. ברבע הגמר אמה אף כבשה שער בניצחון 1:3 על ססואולו, והייתה מהשחקניות הבולטות בטורניר כולו.

“היא תהיה טובה יותר מאבא שלה”

לפני המעבר לאיטליה בעקבות התחנה החדשה של אביה, שיחקה אמה במדריד והייתה חלק ממועדון מדריד CFF, הנחשב לאחד הבולטים בפיתוח כדורגל נשים צעיר בספרד. בניגוד לאביה, היא לא יכלה להצטרף לריאל מדריד בשל היעדר מערך מחלקות נוער מסודר לנשים במועדון באותן שנים.

כעת, עם המעבר למילאנו וההצלחה הראשונה שכבר נרשמה, נראה כי השם "מודריץ'" עשוי להמשיך להדהד בעולם הכדורגל, גם בדור הבא. אגב, לוקה כבר אמר לפני כשנתיים: “היא טובה מאוד בכדורגל, היא לבטח תהיה יותר טובה מאבא שלה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
