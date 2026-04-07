יום שלישי, 07.04.2026 שעה 12:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בליץ' חוזר לישראל: מצבו וההחלטה על עתידו

הקשר הסרבי צפוי לשוב היום לארץ ולחזור לאימונים עם תכנית הדרגתית, כשהוא בטוח שביכולתו לשחק ולתרום. הצהובים יכריעו לגבי האופציה רק בסיום העונה

|
כריסטיאן בליץ' (חגי מיכאלי)
כריסטיאן בליץ' (חגי מיכאלי)

קשרה של מכבי תל אביב, כריסטיאן בליץ', צפוי לחזור היום (שלישי) לישראל ולהצטרף לאימוני הקבוצה עם תוכנית חזרה הדרגתית, וזאת אחרי שבעה שבועות בהם לא התאמן בעקבות הפציעה בגבו שהוגדרה כשבר מאמץ. מדובר בפציעה מורכבת מאוד שאם עולים עליה בזמן, משך ההיעדרות שהיא מצריכה הוא בין 6 ל-8 שבועות, כך שבליץ' בדיוק בשלבים הסופיים של ההחלמה. 

השחקן בטוח שביכולתו לחזור למגרשים ולתרום בפלייאוף העליון, ועבר טיפולים בבלגרד לאורך השבועות האחרונים מאז שפרצה המלחמה מול איראן מתוך מטרה לחזור לשחק עוד העונה. בליץ' רוצה להוכיח שהוא ראוי את מימוש האופציה מצד מכבי, כאשר הצהובים הבהירו שבניגוד לאותו פרסום בסרביה, את החלטתם בנוגע לעתידו של השחקן הם יקבלו רק בסיום העונה. 

הפציעה של בליץ' מורכבת וחזרתו למגרשים תהיה לפי מידת הכאב שירגיש כאשר ינסה לשוב לפעילות מלאה, ובמכבי ת"א מקווים כי באמת יצליח לשים את הפציעה האחרונה מאחוריו בהקדם כדי שיוכל לסייע בלוח המשחקים הצפוף שמחכה החל מיום ראשון הקרוב. חזרתו של הסרבי תתרחש כיממה אחרי שהבלם הברזילאי, הייטור, שב ארצה וכבר החל להתאמן עם הקבוצה. 

המשחק הקרוב של מכבי יהיה נגד הפועל באר שבע בבלומפילד ביום ראשון, כאשר ביום רביעי היא תשחק בחצי גמר הגביע מול מכבי חיפה בסמי עופר. שלושה ימים לאחר מכן כבר יחל הפלייאוף העליון שצפוי לזמן לוח משחקים שכולל משחקים רצופים בכל שלושה ימים עד לסיום העונה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */