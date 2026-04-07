בליץ' חוזר לישראל: מצבו וההחלטה על עתידו

קשרה של מכבי תל אביב, כריסטיאן בליץ', צפוי לחזור היום (שלישי) לישראל ולהצטרף לאימוני הקבוצה עם תוכנית חזרה הדרגתית, וזאת אחרי שבעה שבועות בהם לא התאמן בעקבות הפציעה בגבו שהוגדרה כשבר מאמץ. מדובר בפציעה מורכבת מאוד שאם עולים עליה בזמן, משך ההיעדרות שהיא מצריכה הוא בין 6 ל-8 שבועות, כך שבליץ' בדיוק בשלבים הסופיים של ההחלמה.

השחקן בטוח שביכולתו לחזור למגרשים ולתרום בפלייאוף העליון, ועבר טיפולים בבלגרד לאורך השבועות האחרונים מאז שפרצה המלחמה מול איראן מתוך מטרה לחזור לשחק עוד העונה. בליץ' רוצה להוכיח שהוא ראוי את מימוש האופציה מצד מכבי, כאשר הצהובים הבהירו שבניגוד לאותו פרסום בסרביה, את החלטתם בנוגע לעתידו של השחקן הם יקבלו רק בסיום העונה.

הפציעה של בליץ' מורכבת וחזרתו למגרשים תהיה לפי מידת הכאב שירגיש כאשר ינסה לשוב לפעילות מלאה, ובמכבי ת"א מקווים כי באמת יצליח לשים את הפציעה האחרונה מאחוריו בהקדם כדי שיוכל לסייע בלוח המשחקים הצפוף שמחכה החל מיום ראשון הקרוב. חזרתו של הסרבי תתרחש כיממה אחרי שהבלם הברזילאי, הייטור, שב ארצה וכבר החל להתאמן עם הקבוצה.

המשחק הקרוב של מכבי יהיה נגד הפועל באר שבע בבלומפילד ביום ראשון, כאשר ביום רביעי היא תשחק בחצי גמר הגביע מול מכבי חיפה בסמי עופר. שלושה ימים לאחר מכן כבר יחל הפלייאוף העליון שצפוי לזמן לוח משחקים שכולל משחקים רצופים בכל שלושה ימים עד לסיום העונה.