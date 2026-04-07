מהגדולים: דה קולו הכריז על פרישה בסיום העונה

אחד השחקנים הגדולים ביותר בתולדות היורוליג הודיע היום (שלישי) על כך שהוא מתכוון לפרוש בסיום העונה, ומדובר בלא אחר מאשר ננדו דה קולו. הצרפתי רשם קריירה מהמפוארות שיש ביבשת, ודווקא כשהוא בעונה טובה מאוד למרות גילו המתקדם וכשהוא לא מזמן עבר לפנרבחצ’ה, הוא הודיע שזו תהיה העונה האחרונה שלו.

המשמעות היא שנותרו לדה קולו מספר משחקים עד לסיום הקריירה שלו, כאשר פנרבחצ’ה תשחק עוד שלושה משחקים ביורוליג, פלייאוף, אולי פיינל 4 וכמובן מה שנשאר לטורקים בליגה המקומית. הגארד התחיל את העונה בווילרבאן, עבר לפנר ומציג יכולת טובה מאוד במדים של אלופת אירופה המכהנת.

אגב, המשחק הבא של דה קולו יהיה ממש היום (19:00), וממש נגד לא אחרת מאשר הפועל תל אביב, אבל הוא לא ישחק בגלל פציעה. בכל מקרה, לפני המשחק הוא הכריז: “זו תהיה העונה האחרונה שלי. אני חושב על זה תקופה ארוכה מאוד. מאז תחילת השנה, אני די החלטתי שזו תהיה העונה האחרונה שלי. האמת היא שאני חושב שבחיים הכל זה תזמון וטיימינג, וזה הזמן הנכון עבורי להמשיך לדף הבא”.

ננדו דה קולו (IMAGO)

קריירה מפוארת

דה קולו בן 38, אבל בעונה נפלאה גם בגילו המתקדם ביחס לספורטאי. העונה הוא עם ממוצעים ביורוליג של 10.9 נקודות, 2.3 אסיסטים ו-1.5 ריבאונדים, כשהוא חלק חשוב מהסגל של פנרבחצ’ה. רק לפני כמה משחקים הוא רשם שיא עונתי של 26 נקודות נגד מכבי תל אביב, בהפסד של אלופת אירופה לחניכיו של עודד קטש.

הצרפתי זכה פעמיים ביורוליג, ב-2016 ואז ב-2019, כשהוא אף ב-2016 נבחר ל-MVP של העונה במפעל. הוא היה בחמישיית העונה של הליגה שלוש פעמים, מ-2016 ועד 2018, ועם נבחרת צרפת הוא זכה בכסף גם במשחקים האולימפיים בטוקיו וגם בפאריס, כשהוא זכה בארד במונדובאסקט ב-2019 בסין. ביורובאסקט הוא זכה בזהב ב-2013, בכסף ב-2011 ובארד ב-2015.