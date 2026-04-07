סלימהוג'יץ וזומר בפנים: סגל נבחרת ישראל נשים

לפני חודש נבחרת הנשים של ישראל פתחה את דרכה במוקדמות המונדיאל עם שני הפסדים לנבחרת בלגיה, האחד עם תוצאה של 5:0 והשנייה בתוצאה של 3:0. הכחולות-לבנות ינסו להמשיך במסע ולהשיג נקודות ראשונות עם עוד שני משחקים בחודש הזה.

ישראל תפגוש את נבחרת לוקסמבורג ב-14 באפריל וכעבור ארבעה ימים, ב-18 באפריל, היא תשחק פעם נוספת נגד אותה נבחרת. שני המפגשים האחרונים בבית יהיו נגד נבחרת סקוטלנד והם ישוחקו בקיץ, ב-5 ביולי ואז ב-9 ביולי.

לקראת שני המפגשים נגד לוקסמבורג, מאמן הנבחרת מנחם קורצקי ועוזר המאמן שלו אסף נמני פרסמו את הסגל. בין השמות הבולטים ניתן למצוא את טליה זומר ונועה סלימהוג’יץ.

מנחם קורצקי (שחר גרוס)

סגל נבחרת הנשים של ישראל

שוערות: פורטון רובין, עמית ביילין, אגם חביב

הגנה: עיטאף אלקייסי, שני דוד, טל פיינגזיכט, אסיה דרקסן, הילי שלום, נועה ביטון ומיה שביל.

קישור והתקפה: רחל שטיינשניידר, תלמה טל, רעות רווחה, זוהר כהן, מעיין בן ישראל, מיכאלה וורקו, מאיה קבררה, נועה סלימהוג’יץ, סמדר כהן, עדן אביטל, ויטל כץ, מריה אלמצרי, טליה זומר, אליס נמצוב-בלוחין.