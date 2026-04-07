יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:56
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל נשים

סלימהוג'יץ וזומר בפנים: סגל נבחרת ישראל נשים

מנחם קורצקי פרסם את השחקניות שזומנו למשחקים נגד לוקסמבורג (14 ו-18 באפריל), והן ינסו להביא נק' ראשונות במוק' המונדיאל. וגם: הקושי הלוגיסטי

טליה זומר חוגגת עם רחל שטיינשניידר (רויטרס)
לפני חודש נבחרת הנשים של ישראל פתחה את דרכה במוקדמות המונדיאל עם שני הפסדים לנבחרת בלגיה, האחד עם תוצאה של 5:0 והשנייה בתוצאה של 3:0. הכחולות-לבנות ינסו להמשיך במסע ולהשיג נקודות ראשונות עם עוד שני משחקים בחודש הזה.

ישראל תפגוש את נבחרת לוקסמבורג ב-14 באפריל וכעבור ארבעה ימים, ב-18 באפריל, היא תשחק פעם נוספת נגד אותה נבחרת. שני המפגשים האחרונים בבית יהיו נגד נבחרת סקוטלנד והם ישוחקו בקיץ, ב-5 ביולי ואז ב-9 ביולי.

לקראת שני המפגשים נגד לוקסמבורג, מאמן הנבחרת מנחם קורצקי ועוזר המאמן שלו אסף נמני פרסמו את הסגל. בין השמות הבולטים ניתן למצוא את טליה זומר ונועה סלימהוג’יץ.

סגל נבחרת הנשים של ישראל

שוערות: פורטון רובין, עמית ביילין, אגם חביב

הגנה: עיטאף אלקייסי, שני דוד, טל פיינגזיכט, אסיה דרקסן, הילי שלום, נועה ביטון ומיה שביל.

קישור והתקפה: רחל שטיינשניידר, תלמה טל, רעות רווחה, זוהר כהן, מעיין בן ישראל, מיכאלה וורקו, מאיה קבררה, נועה סלימהוג’יץ, סמדר כהן, עדן אביטל, ויטל כץ, מריה אלמצרי, טליה זומר, אליס נמצוב-בלוחין.

קשיים לוגיסטיים ביציאות נבחרות הנשים

בהמשך לסגל ובצל המלחמה, ההתאחדות הודיעה: “ראשי ההתאחדות לכדורגל, בראשות היו"ר שינו זוארץ, מתמודדים בימים אלה עם אתגרים לוגיסטיים מורכבים במיוחד בניסיון להוציא את נבחרות הנשים של ישראל למשחקיהן מעבר לים. הנבחרת הבוגרת בנשים תמריא ביום ראשון הקרוב למשחקים גורליים במטרה להבטיח את הישארותה בדרג ב'. צמד המפגשים (בית וחוץ) מול נבחרת לוקסמבורג ייערך בהונגריה, וזאת לאור המצב הביטחוני בישראל, וכן בשל קשיי אבטחה שמנעו מלוקסמבורג לארח את המשחק בשטחה.  הטיסה בגלל המצב לוותה בקשיים לוגיסטיים לא פשוטים”.

על נבחרת הנערות (עד גיל 19) שיצאה למלטה: “במקביל, נבחרת הנשים עד גיל 19 המריאה הבוקר למוקדמות אליפות אירופה שייערכו במלטה, אך הדרך לשם הייתה רצופת תלאות. טיסה שעליה הייתה רשומה הנבחרת בוטלה, ועד אתמול בשעות הצהריים טרם אושרו טיסות חלופיות למשלחת. רק הודות למאבק עיקש של היו"ר זוארץ, יצאה לבסוף הנבחרת הבוקר לטיסה לאתונה, ומשם תמשיך למלטה. קושי נוסף שעמד בפני קברניטי ההתאחדות טרם הטיסה היה המאמץ להשגת אישורי חופשה מצה"ל עבור השחקניות המשרתות כחיילות.”.

לסיום: “הנבחרת הצעירה תפתח את הופעותיה בטורניר ביום חמישי הקרוב מול מלטה המארחת. ביום ראשון תפגוש את נבחרת קזחסטן, וביום רביעי הבא (15.4) תשחק נגד בולגריה. סיום במקום הראשון בבית יבטיח לנבחרת את ההעפלה היוקרתית לדרג A”.

