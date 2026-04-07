"פלורנטינו פרס אוהב את ויניסיוס יותר מאמבפה"

בסביבת ריאל מדריד ממשיכים לעסוק בסוגיית יכולתו של קיליאן אמבפה, כשהביקורת המרכזית מופנית כלפי תפקודו ההגנתי. למרות שהחלוץ הצרפתי מצליח לספק מספרים נאים ולהבקיע שערים, נראה כי חוסר המעורבות שלו בסיוע לחבריו לקבוצה בחלק האחורי מעורר חוסר שביעות רצון. הדיון הציבורי סביבו מתרחב ויוצר תחושה שהשחקן טרם השתלב באופן מלא ב-DNA של הבלאנקוס.

הנושא עלה לדיון נרחב בתוכנית הספורט ‘אל פרטידאסו דה קופ’, שם הציג המנחה חואנמה קסטניו זווית מפתיעה על המתרחש מאחורי הקלעים במועדון. במהלך השידור, בחר קסטניו להטיל פצצה בנוגע ליחסי הכוחות בתוך המערכת והצהיר בנחרצות: "פלורנטינו פרס מעדיף את ויניסיוס על אמבפה". דברים אלו עוררו הדים רבים, שכן הם נוגעים ישירות בתפיסתו של האיש החזק ביותר בריאל מדריד.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים בימים יפים יותר (רויטרס)

סדר העדיפויות של פרס השתנה

המנחה המשיך והסביר כי המסקנה הזו הגיעה לאחר בחינה מקרוב של שני הכוכבים במדים הלבנים, זאת למרות המרדף ארוך השנים אחרי הצרפתי. קסטניו הדגיש את עמדתו של הנשיא בשידור ואמר: "הוא אוהב אותו יותר אחרי שהוא ראה את שניהם יחד". לדבריו, המציאות בשטח והדינמיקה בתוך המועדון שינו את סדרי העדיפויות שהיו נהוגים בראשו של פרס במשך תקופה ארוכה.

העובדה שפרס ניסה להחתים את אמבפה במשך שש עונות רצופות הופכת את הקביעה הזו למפתיעה עוד יותר עבור אוהדי הקבוצה. נראה כי המחויבות והיכולת שמפגין ויניסיוס על המגרש הצליחו לגבור על המוניטין הנוצץ שאיתו הגיע הכוכב הצרפתי מפאריס. בקרב היוקרה על הנהגת ההתקפה של הבלאנקוס, הברזילאי הוא זה שמחזיק כרגע בנקודות זכות רבות יותר אצל הנשיא.