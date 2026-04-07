יום שלישי, 07.04.2026 שעה 13:48
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"פלורנטינו פרס אוהב את ויניסיוס יותר מאמבפה"

הסערה סביב הצרפתי לא נרגעת, כשהיכולת הבינונית שהציג לאחרונה מצטרפת לביקורת על התרומה ההגנתית שלו. כעת בספרד טוענים כי מעמדו אצל הנשיא התערער

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (רויטרס)
בסביבת ריאל מדריד ממשיכים לעסוק בסוגיית יכולתו של קיליאן אמבפה, כשהביקורת המרכזית מופנית כלפי תפקודו ההגנתי. למרות שהחלוץ הצרפתי מצליח לספק מספרים נאים ולהבקיע שערים, נראה כי חוסר המעורבות שלו בסיוע לחבריו לקבוצה בחלק האחורי מעורר חוסר שביעות רצון. הדיון הציבורי סביבו מתרחב ויוצר תחושה שהשחקן טרם השתלב באופן מלא ב-DNA של הבלאנקוס.

הנושא עלה לדיון נרחב בתוכנית הספורט ‘אל פרטידאסו דה קופ’, שם הציג המנחה חואנמה קסטניו זווית מפתיעה על המתרחש מאחורי הקלעים במועדון. במהלך השידור, בחר קסטניו להטיל פצצה בנוגע ליחסי הכוחות בתוך המערכת והצהיר בנחרצות: "פלורנטינו פרס מעדיף את ויניסיוס על אמבפה". דברים אלו עוררו הדים רבים, שכן הם נוגעים ישירות בתפיסתו של האיש החזק ביותר בריאל מדריד.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים בימים יפים יותר (רויטרס)

סדר העדיפויות של פרס השתנה

המנחה המשיך והסביר כי המסקנה הזו הגיעה לאחר בחינה מקרוב של שני הכוכבים במדים הלבנים, זאת למרות המרדף ארוך השנים אחרי הצרפתי. קסטניו הדגיש את עמדתו של הנשיא בשידור ואמר: "הוא אוהב אותו יותר אחרי שהוא ראה את שניהם יחד". לדבריו, המציאות בשטח והדינמיקה בתוך המועדון שינו את סדרי העדיפויות שהיו נהוגים בראשו של פרס במשך תקופה ארוכה.

(מ)י(ו)רקה לבאר: ריאל מפסידה בדקה ה-92!

העובדה שפרס ניסה להחתים את אמבפה במשך שש עונות רצופות הופכת את הקביעה הזו למפתיעה עוד יותר עבור אוהדי הקבוצה. נראה כי המחויבות והיכולת שמפגין ויניסיוס על המגרש הצליחו לגבור על המוניטין הנוצץ שאיתו הגיע הכוכב הצרפתי מפאריס. בקרב היוקרה על הנהגת ההתקפה של הבלאנקוס, הברזילאי הוא זה שמחזיק כרגע בנקודות זכות רבות יותר אצל הנשיא.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
