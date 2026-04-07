יוהאן הנזי חזר לסכנין, 3 מיגוניות נבנות בדוחא

זר נוסף של בני סכנין נחת בישראל. מדובר בקשר יוהאן הנזי, שמאז פרוץ המלחמה חשש לחזור לארץ. בסכנין מקווים שהשחקן יעזור לקבוצה להבטיח את הישארותה בליגה, כשכרגע יש לה פער מבטיח של 11 נקודות מעירוני טבריה שבמקום הלפני אחרון, כל זאת מחזור אחד לסיום העונה הסדירה בליגת העל.

החבורה של יוסי אבוקסיס תארח את בני ריינה במחזור הקרוב באצטדיון ר"ג (יום שבת 11.4, 20:00), בגלל שטרם הושלמו עבודות התקנת המיגוניות באצטדיון דוחא לפי דרישות פיקוד העורף. לשם כך, ראש העיר מאזן גנאים, מנהל האצטדיון עמאד חמזה ומהנדס העיר סולימאן עותמאן יחד עם הקבלן מתן מטר נכנסו לפעולה.

בניית המיגוניות באצטדיון דוחא (אחר)

הממ"ד שנבנה באצטדיון דוחא (אחר)

המרחב המוגן החדש באצטדיון דוחא (אחר)

לאחר שקיבלו את כל האישורים המתאימים החלו העבודות בהתקנת שלוש מיגוניות בעלות של 600,000 ש”ח, כש-90% מהסכום ממומן על ידי משרד התרבות והספורט. ליד עמדת השידור מהצד מזרחי לאצטדיון מותקנים שני ממ"דים, כשאחד נוסף נבנה ברחבה של יציע הכבוד מצדו המערבי של האצטדיון.