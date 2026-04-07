יום שלישי, 07.04.2026 שעה 11:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

יוהאן הנזי חזר לסכנין, 3 מיגוניות נבנות בדוחא

הקשר חשש תחילה לשוב לישראל עקב המלחמה, אך בסופו של דבר הוא נחת בארץ ויצטרף לקבוצה של אבוקסיס. העבודות להתקנת מרחבים מוגנים באצטדיון החלו

|
יוהאן אנזי בפעולה (חג'אג' רחאל)
זר נוסף של בני סכנין נחת בישראל. מדובר בקשר יוהאן הנזי, שמאז פרוץ המלחמה חשש לחזור לארץ. בסכנין מקווים שהשחקן יעזור לקבוצה להבטיח את הישארותה בליגה, כשכרגע יש לה פער מבטיח של 11 נקודות מעירוני טבריה שבמקום הלפני אחרון, כל זאת מחזור אחד לסיום העונה הסדירה בליגת העל.

החבורה של יוסי אבוקסיס תארח את בני ריינה במחזור הקרוב באצטדיון ר"ג (יום שבת 11.4, 20:00), בגלל שטרם הושלמו עבודות התקנת המיגוניות באצטדיון דוחא לפי דרישות פיקוד העורף. לשם כך, ראש העיר מאזן גנאים, מנהל האצטדיון עמאד חמזה ומהנדס העיר סולימאן עותמאן יחד עם הקבלן מתן מטר נכנסו לפעולה. 

בניית המיגוניות באצטדיון דוחא (אחר)
הממ"ד שנבנה באצטדיון דוחא (אחר)
המרחב המוגן החדש באצטדיון דוחא (אחר)

לאחר שקיבלו את כל האישורים המתאימים החלו העבודות בהתקנת שלוש מיגוניות בעלות של 600,000 ש”ח, כש-90% מהסכום ממומן על ידי משרד התרבות והספורט. ליד עמדת השידור מהצד מזרחי לאצטדיון מותקנים שני ממ"דים, כשאחד נוסף נבנה ברחבה של יציע הכבוד מצדו המערבי של האצטדיון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */