יוסי יונה הלך לעולמו, נתניה: "חקוק בהיסטוריה"

במכבי נתניה נפרדו היום (שלישי) משחקן העבר של המועדון, יוסי יונה, שהלך לעולמו: “מועדון הכדורגל מכבי נתניה מרכין ראש עם לכתו של יוסי יונה, משחקני העבר של המועדון שהלך לעולמו”.

עוד מנתניה: “יוסי היה חלק בלתי נפרד מסגל הקבוצה בימי ‘תור הזהב’, הוא לקח חלק ברגעים ההיסטוריים של המועדון והיה שותף לזכייה באליפויות המדינה שקיבעו את מעמדה של מכבי נתניה בפסגת הכדורגל הישראלי”.

המועדון המשיך: “התרומה שלו והיותו חלק מהדור שהביא כבוד וגאווה לעיר נתניה ולמועדון יישארו חקוקים בדפי ההיסטוריה שלנו לעד. אנחנו שולחים תנחומים עמוקים למשפחת יונה בשעה קשה זו. שלא תדעו עוד צער. יהי זכרו ברוך”.

היה חלק מהדאבל ההיסטורי

יוסי יונה ז”ל היה חלק מהקבוצה המדהימה של מכבי נתניה בשנות ה-70, כשבין היתר הוא זכה בדאבל ההיסטורי של היהלומים בעונת 1977/78. הוא שיחק בעמדת המגן וגם זכה עם הקבוצה באליפות הראשונה שלה אי פעם בעונת 1970/71, וגם באליפות ב-1973/74.

לאחר ההלוויה ביום שלישי ב-11:30 בבית העלמין שיכון ותיקים בנתניה, תתקיים שבעה בצד החג ברחוב ישעיהו 3 דירה 4 קומה ראשונה בנתניה. השבעה תתקיים בין עשר בבוקר לאחת בצהריים, ואז בין חמש בערב לשמונה בערב.