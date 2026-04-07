יום שלישי, 07.04.2026 שעה 12:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

יוסי יונה הלך לעולמו, נתניה: "חקוק בהיסטוריה"

מגן העבר שהיה חלק מ"תור הזהב" של היהלומים נפטר, הקבוצה נפרדה: "הביא כבוד וגאווה לעיר, היה שותף בלקבע את מכבי נתניה בפסגת הכדורגל הישראלי"

|
שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

במכבי נתניה נפרדו היום (שלישי) משחקן העבר של המועדון, יוסי יונה, שהלך לעולמו: “מועדון הכדורגל מכבי נתניה מרכין ראש עם לכתו של יוסי יונה, משחקני העבר של המועדון שהלך לעולמו”.

עוד מנתניה: “יוסי היה חלק בלתי נפרד מסגל הקבוצה בימי ‘תור הזהב’, הוא לקח חלק ברגעים ההיסטוריים של המועדון והיה שותף לזכייה באליפויות המדינה שקיבעו את מעמדה של מכבי נתניה בפסגת הכדורגל הישראלי”.

המועדון המשיך: “התרומה שלו והיותו חלק מהדור שהביא כבוד וגאווה לעיר נתניה ולמועדון יישארו חקוקים בדפי ההיסטוריה שלנו לעד. אנחנו שולחים תנחומים עמוקים למשפחת יונה בשעה קשה זו. שלא תדעו עוד צער. יהי זכרו ברוך”.

היה חלק מהדאבל ההיסטורי

יוסי יונה ז”ל היה חלק מהקבוצה המדהימה של מכבי נתניה בשנות ה-70, כשבין היתר הוא זכה בדאבל ההיסטורי של היהלומים בעונת 1977/78. הוא שיחק בעמדת המגן וגם זכה עם הקבוצה באליפות הראשונה שלה אי פעם בעונת 1970/71, וגם באליפות ב-1973/74.

לאחר ההלוויה שנערכה הבוקר בבית העלמין שיכון ותיקים בנתניה, תתקיים שבעה בצד החג ברחוב ישעיהו 3 דירה 4 קומה ראשונה בנתניה. השבעה תתקיים בין עשר בבוקר לאחת בצהריים, ואז בין חמש בערב לשמונה בערב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */