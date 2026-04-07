"שחקנים פנו אלינו. נציף זאת ליו"ר ההתאחדות"

לא מעט משחקני ליגה א' מייחלים לנס, לחזרתה של הליגה ואם לא, אז לפחות שיתאפשר להם לחבור לקבוצה זו או אחרת בליגה הלאומית, 10 מחזורים לתום עונת 2025/26. על הנייר, זה מסובך מכפי שזה נשמע. מלבד אישור ההתאחדות לכדורגל בישראל, נדרש אישור מיוחד מצד פיפ"א, מה שיכול להערים קשיים. נכון לכרגע, 899 שחקני ליגה א' - סיימו את העונה.

נכון להיום (שלישי) אין מענה רשמי לצורכי שחקני הליגות הנמוכות ובפרט לשחקני ליגה א', הנחשבת לחצי מקצוענית ומפוקחת תחת הבקרה התקציבית. אין להם כל מסגרת בה יכולים לשמור על כושר, כשאם לא די בזאת הרי שוועדת ליגות א'-ג' המליצה לסגור את הליגות הנמוכות ולסיים את העונה כפי שהיא עם עולה אחת והקפאת יורדות.

“אנחנו בקשר ישיר עם הגורמים הרלוונטים”

בפניית ONE למשה מישאלוף, מנכ"ל ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל, ציין כי הפגישה שצפויה להתקיים בינו לבין יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, בתחילת השבוע הקרוב, לא תתמקד בנושא שחקני הליגות הנמוכות ובכל זאת יציף את הנושא. "הפגישה לא תהיה ספציפית בהקשר לזה. כמה שחקנים פנו אלינו ונציף את הנושא בפניו".

משה מישאלוף (שחר גרוס)

"לאור המלחמה המתקיימת מאז ה-01/03, יש החלטת פיקוד העורף לגבי מי יכול להתאמן או לשחק ומי לא, על פי קריטריונים. אנחנו בקשר ישיר עם הגורמים הרלוונטיים כולל פגישה שנקבעה בתחילת השבוע עם יו״ר ההתאחדות. לגבי ההחלטה על חלון העברות, זאת בסופו של דבר החלטה של ההתאחדות בתיאום איתנו וקבלת האישור של אופ"א", סיכם מישאלוף.