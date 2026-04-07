יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:56
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"שחקנים פנו אלינו. נציף זאת ליו"ר ההתאחדות"

בתחילת השבוע, מנכ"ל ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל משה מישאלוף, צפוי להיפגש עם שינו זוארץ. בין היתר יעלה נושא ההעברות לשחקני ליגה א'

הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)
לא מעט משחקני ליגה א' מייחלים לנס, לחזרתה של הליגה ואם לא, אז לפחות שיתאפשר להם לחבור לקבוצה זו או אחרת בליגה הלאומית, 10 מחזורים לתום עונת 2025/26. על הנייר, זה מסובך מכפי שזה נשמע. מלבד אישור ההתאחדות לכדורגל בישראל, נדרש אישור מיוחד מצד פיפ"א, מה שיכול להערים קשיים. נכון לכרגע, 899 שחקני ליגה א' - סיימו את העונה.

נכון להיום (שלישי) אין מענה רשמי לצורכי שחקני הליגות הנמוכות ובפרט לשחקני ליגה א', הנחשבת לחצי מקצוענית ומפוקחת תחת הבקרה התקציבית. אין להם כל מסגרת בה יכולים לשמור על כושר, כשאם לא די בזאת הרי שוועדת ליגות א'-ג' המליצה לסגור את הליגות הנמוכות ולסיים את העונה כפי שהיא עם עולה אחת והקפאת יורדות.

“אנחנו בקשר ישיר עם הגורמים הרלוונטים”

בפניית ONE למשה מישאלוף, מנכ"ל ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל, ציין כי הפגישה שצפויה להתקיים בינו לבין יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, בתחילת השבוע הקרוב, לא תתמקד בנושא שחקני הליגות הנמוכות ובכל זאת יציף את הנושא. "הפגישה לא תהיה ספציפית בהקשר לזה. כמה שחקנים פנו אלינו ונציף את הנושא בפניו".

"לאור המלחמה המתקיימת מאז ה-01/03, יש החלטת פיקוד העורף לגבי מי יכול להתאמן או לשחק ומי לא, על פי קריטריונים. אנחנו בקשר ישיר עם הגורמים הרלוונטיים כולל פגישה שנקבעה בתחילת השבוע עם יו״ר ההתאחדות. לגבי ההחלטה על חלון העברות, זאת בסופו של דבר החלטה של ההתאחדות בתיאום איתנו וקבלת האישור של אופ"א", סיכם מישאלוף.

