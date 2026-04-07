נבחרת האולמות של ישראל תמריא לאסטוניה

הרגע של נבחרת האולמות הישראלית הגיע. כזכור, בתחילתו של חודש מרץ הייתה אמורה לצאת הנבחרת לקרואטיה למשחקי אימון, אלא שנוכח המלחמה עם איראן ופרוצדורת הטיסות מכאן ובחזרה, הוחלט כי הישראלים יישארו בארץ. והנה, כחודש לאחר מכן, הנבחרת הישראלית צפויה לצאת ביום חמישי הקרוב לאסטוניה, למשחקי מוקדמות אליפות העולם 2028 באולמות.

במשך שלושה חודשים התאמנה נבחרת האולמות הישראלית ברמת גן, כשלאחרונה סיימה מחנה אימונים תוך כדי אזעקות חוזרות ונשנות. ביום חמישי הקרוב הנבחרת, בפיקודו של אבי כליף המשמש גם כסגן ראש מנהל הספורט, תצא לאסטוניה, מארחת בית F, שם תפגוש את המקומיים, יחד עם הנבחרת היוונית והנבחרת הנורבגית.

כל משחקי הסיבוב המוקדם ייערכו בעיר ייהבי האסטונית, בצפון מזרח המדינה, בירת מחוז אידה-וירו (כ-50 קילומטרים מרוסיה). ב-11/04 תשחק ישראל יחד עם יוון (אולם הספורט ייהבי, 13:00), ב-12/04 תשחק ישראל יחד עם אסטוניה, המארחת (אולם הספורט ייהבי, 19:00) וב-14/04 יינעל הסיבוב המוקדם במפגש יחד עם נורבגיה (אולם הספורט ייהבי, 13:00).

היוונים והנורבגים פייבוריטים

הנבחרת הישראלית מגיעה למשחקים כשבעבור לא מעט מהשחקנים הישראלים זהו טורניר ראשון במשחקי האולמות. מה גם, שעל פי הסטטיסטיקה של פיפ"א, הנבחרת, במשחקיה האחרונים, רשמה שלושה הפסדים לצד שתי תוצאות תיקו. היוונים, אותם תפגוש הנבחרת הישראלית ראשונה, עם שלושה הפסדים, ניצחון ותוצאת תיקו אחת.

נבחרת האולמות של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

על הנייר, הנורבגים והיוונים נבחרות איכותיות, אלא שלישראל יש סיכוי להעפיל מהמקום השני בבית, הרי שגם המקום הראשון וגם המקום השני עולים שלב. נכון שהישראלים מדורגים במקום השלישי מבחינת הישגיות ונקודות במרוצת השנים, אבל זה לא ימנע מקבוצתו של אבי כליף לתת הכל ובייחוד מול החזקות בבית, יוון ונורבגיה, בלי להמעיט מערכה של המארחת, אסטוניה.

הנבחרת האסטונית, זו המקומית, מגיעה לטורניר כשמאחוריה ארבעה הפסדים לצד ניצחון אחד בחמשת המשחקים הרשמיים האחרונים שלה. הנבחרת הנורבגגית, מגיעה לטורניר יחד עם שני ניצחונות ושלושה הפסדים, במסגרת חמשת המשחקים הרשמיים האחרונים שלה, כך שעל פי הסטטיסטיקות, נדמה כי בית F די שוויוני.

השיטה

אם כן, הדרך אל גביע העולם באולמות 2028 מתחילה עם הסיבוב המוקדם, שייערך בין 7 ל-14 באפריל. מוקדמות אירופה לטורניר יצאו לדרך כאשר 24 הנבחרות המדורגות הגבוהות ביותר נכנסות ישירות לסיבוב הראשי. יתר הנבחרות, כולל מארחות יורו אולמות 2026, לטביה וליטא, יפתחו את דרכן בסיבוב המוקדם.

הנבחרות חולקו לשישה בתים יחד עם ארבע קבוצות כל אחד, וישחקו בטורנירים מרוכזים במיקום אחד. שתי הראשונות מכל בית יעפילו לסיבוב הראשי ויצטרפו ל-24 הנבחרות שכבר הבטיחו את מקומן שם. 24 נבחרות כבר העפילו אוטומטית לשלב הבא, ביניהן: פורטוגל, ספרד (אלופת אירופה), קזחסטן, אוקראינה, צרפת, איטליה, הולנד, פולין, סרביה, בלגיה, רומניה, גרמניה ועוד.

נבחרת ישראל בכדורגל אולמות (אחר)

להלן לוח הזמנים העדכני: הסיבוב המוקדם: 7-14 באפריל 2026; הגרלת הסיבוב הראשי: 19 במאי 2026; שלב הבתים בסיבוב הראשי: אוקטובר-דצמבר 2026 ופברואר-מרץ 2027; פלייאוף הסיבוב הראשי: אפריל 2027; שלב העילית (Elite Round): ספטמבר-דצמבר 2027 ופלייאוף שלב העילית: אפריל 2028.

בסיבוב הראשי: 36 נבחרות מחולקות ל-12 בתים של שלוש נבחרות, משחקי בית וחוץ. 12 ראשונות וארבעת הסגניות הטובות עולות לשלב העילית, לצד שמונה סגניות נוספות לפלייאוף. שלב העילית: 20 נבחרות בחמישה בתים של ארבע קבוצות. המנצחות עולות למונדיאל, והסגניות הטובות לפלייאוף. בפלייאוף העילית: מפגשים בשיטת בית וחוץ לקביעת העולות האחרונות.

את המשחק הראשון של נבחרת האולמות הישראלית, מול נבחרת האולמות היוונית, אפשר יהיה למצוא את השופט ראשי, דניאל שטאובר (אוסטריה); השופט שני, דניאלה ד'אדמו (סן מרינו); השופט שלישי, פטר בודאץ' (סלובקיה); משקיף השופטים: נונו בוגאליו (פורטוגל) וכן את נציג אופ"א: כריסטיאן וורניקו (רומניה).

סגל נבחרת ישראל באולמות

דדי ביטון (שוער), ⁠דניאל שלייפר (שוער), ⁠מקסים חריפונוב (שוער), אדם כהן (קפטן), ⁠איתן קומיסרוב, תומר בורשן, עומר הלוי, יותם חדד, דן בראל, סתיו בן אהרן, חמודי טאהא, אסף גלגוט, אריאל כהן, יונתן דיין, אוראל שמעוני ותמיר שקולניק.