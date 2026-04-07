כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
7313-5628פורטו1
6817-7227ספורטינג ליסבון2
6618-5928בנפיקה ליסבון3
4927-5427בראגה4
4624-3528פמליקאו5
4528-4228ז'יל ויסנטה6
3747-5028אשטוריל7
3540-3128מורירנסה8
3542-3428גימראייש9
3257-3728ארוקה10
3246-2928אלוורקה11
3048-2928ריו אבה12
2847-3328אמדורה13
2835-2628סנטה קלרה14
2539-3128נסיונאל מדיירה15
2549-2727קאסה פיה16
2044-1927טונדלה17
1161-1828איי.וי.אס18

מוריניו במסע"ת חריגה: איבדנו סיכוי לאליפות

מאמן בנפיקה ירה לכל עבר וגם ביקר את השחקנים והשופטים בתום ה-1:1 עם קאסה פיה: "יש גם גורמים חיצוניים, ככה לא נלחמים על תארים. האוהדים הגיבו

ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

אכזבה גדולה בבנפיקה ליסבון לאחר ה-1:1 מול קאסה פיה אתמול (שני), תוצאה שמנעה מהקבוצה לנצל את המעידה של פורטו ולהתקרב לפסגה, תוך שהיא משאירה את ספורטינג ליסבון לבדה במקום השני. בסיום המשחק, המאמן ז׳וזה מוריניו לא חסך בביקורת, ואף הצהיר כי מבחינתו המאבק על האליפות הסתיים.

“אתם אומרים שאיבדנו שתי נקודות, אני אומר שאיבדנו את הסיכוי האחרון להילחם על האליפות. אנחנו כבר לא תלויים בעצמנו אפילו במאבק על המקום השני”, אמר במסיבת העיתונאים המיוחד. מוריניו תקף את שחקניו על חוסר מחויבות: “לא אהבתי את המחצית הראשונה”.

עוד מהפורטוגלי: “דיברנו בהפסקה על מה שצריך לשנות, אפילו עשיתי להם קצת ‘מתמטיקה’. לקבוצה ששולטת 75-80 אחוז מהזמן בכדור, אסור להיראות ככה. אחרי שעלינו ל-0:1, הייתה רשלנות, חוסר אנרגיה וחוסר רעב, זה בלתי מתקבל על הדעת”.

זז'וזה מוריניו (IMAGO)

וגם: ביקורת על השופטים ועל גורמים חיצוניים

המאמן גם לא חסך ביקורת מהשיפוט: “אני מגנה את השופט ואת ה-VAR. יש קבוצות שאומרות שהן רוצות לנצח, אבל בפועל מחפשות תיקו, והשופט מאפשר את זה. תוספת הזמן הייתה מוגזמת והשפיעה על התוצאה. יש הרבה גורמים שהשפיעו על האליפות הזו, גורמים חיצוניים עם השפעה גדולה. נדבר על זה בסוף העונה, אבל אי אפשר להתעלם מזה”.

גם האוהדים לא נשארו אדישים, וקראו לשחקנים “לשחק כמו בנפיקה”. המאמן התייחס לכך ואמר: “הקהל מתוסכל, אבל לא יותר ממני. במחצית השנייה הייתה יותר שאפתנות, אבל זה לא מספיק ברמות האלה”. בנפיקה כעת תנסה להתאושש מהאכזבה, אך לפי דברי מאמנה, חלום האליפות כבר נראה רחוק מתמיד.

