רבע 4, 09:39: באסקוניה - מכבי ת"א 72:84

רגע האמת מגיע עכשיו, ולאחר הקאמבק הגדול שביצעה מתחתית המפעל ועד לקרב על הכניסה לפליי-אין, מכבי ת”א מתארחת בשעה זו אצל באסקוניה ללא קהל במסגרת המחזור ה-36 של היורוליג. עבור הצהובים זה משחק של להיות או לחדול, והפסד יסבך אותה במאבק על העשירייה הראשונה.

החבורה של עודד קטש, כאמור, נמצאת בתקופה פשוט נהדרת. הצהובים לא נתנו למלחמה עם איראן להוציא אותם מריכוז, כשהם רושמים רצף של ארבעה ניצחונות רצופים ומשחקים כמו אחת הקבוצות הטובות במפעל. מכבי ניצבת לה כרגע במקום העשירי, מרחק ניצחון אחד בלבד מהכוכב האדום ומונאקו שנמצאות מעליה, כשיש לה עוד משחק חסר אותו היא תשלים מול הפועל ת”א בשבוע הבא.

מהצד השני, הספרדים לא ירצו לזכור את העונה הזו כשהם נראו לאורך רובה כאחת מהקבוצות החלשות ביורוליג. אמנם העונה האירופית לא האירה להם פנים כשהם נמצאים במקום ה-18 בלבד, אבל בליגה הבאסקים מדורגים בצמרת, במקום ה-4, כשמלבד זאת הם מגיעים בתקופה טובה עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל אחד על ריאל מדריד בשבוע שעבר.

לשתי הקבוצות היסטוריה ארוכת שנים במפעל הבכיר של היבשת הישנה, כשבשנים האחרונות המאזן בין השתיים יחסית שוויוני. למכבי ת”א שני ניצחונות ב-5 המשחקים האחרונים, כולל בתחילת העונה הנוכחית אז גברה 83:89 בבלגרד בחודש נובמבר, בעוד שלזכות באסקוניה שלושה ניצחונות, שהאחרון שבהם הגיע בעונה שעברה.

רבע ראשון:28:36 למכבי תל אביב

חמישיית באסקוניה: טרנט פורסט, גיטיס רדזביצ'יוס, סטפן יוקסימוביץ’, מאמאדי דיאקיטה ויוג’ין אומורואי.

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

הקצב בפתיחה היה מחשמל, כאשר שתי הקבוצות פתחו בטירוף מבחינה התקפית. פורסט וסורקין החליפו שתי שלשות כל אחד, כאשר גם קלארק בלט בצהוב ודיאקיטה מנגד. ווקר התחמם, תפר שתי שלשות והוריד את הקבוצות לפסק זמן בתוצאה 13:18 לאורחים.

חניכיו של קטש המשיכו לצלוף מבחוץ, ושלשות נוספות של ווקר וקלארק העלו את הצהובים ליתרון דו ספרתי, 13:24. הספרדים רצו 6:13 כדי לצמק את הפער לארבע בלבד. אושיי בריסט ותמיר בלאט עלו מהספסל, ניפקו נקודות חשובות והחזירו את היתרון לדו ספרתי, 26:36. אומורוי קלע, והקבוצות ירדו להפסקה בין הרבעים ב-28:36 לצהובים.

רומן סורקין מחכה לכדור (Credit: Baskonia Vitoria)

רבע שני: 44:53 למכבי תל אביב

לעומת הרבע הראשון, עשר הדקות השניות של המשחק נפתחו בקצב איטי יותר, כשמכבי התקשו לייצר נקודות, וגם יריבתה לא הבריקה אך השכילה לצמק את הפער במעט. חניכיו של קטש התעשתו, ווקר, הורד וסורקין נכנסו לעניינים מחדש והפער תפח ל-13 לפני שמאמן הבאסקים לקח פסק זמן. לאחר דקות ארוכות ביתרון דו ספרתי, מרקוס הווארד תפר שלשה מהפינה שהורידה את ההפרש ל-9, במה שקבע את תוצאת המחצית על 44:53.

ג'ימי קלארק במאבק (Credit: Baskonia Vitoria)

רבע שלישי:

הבאסקים פתחו את החצי השני עם ריצת 0:8 שצימקה לנקודה בלבד, ווקר וסורקין עצרו במעט את הסחף. באסקוניה מחקה את כל הפיגור ועלתה ליתרון, אך הורד הגיב מהר עם סל. הרבע הזה אופיין בהמון עבירות וזריקות עונשין, בעיקר של היריבה הספרדית, ומכבי מצאה את עצמה מאחור. ההגנה של הצהובים לא עבדה, הספרדים תפרו נקודות על ימין ועל שמאל, וקטש לקחת פסק זמן לפני שהמשחק ברח לו.

ג'ון דיברתולומיאו (Credit: Baskonia Vitoria)