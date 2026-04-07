יום שלישי, 07.04.2026 שעה 22:32
כדורסל עולמי  >> יורוליג

רבע 2, 05:04: באסקוניה - מכבי ת"א 47:34

יורוליג, מחזור 36: קצב סוחף בספרד. החבורה של קטש מפגינה יכולת אדירה מחוץ לקשת ועלתה ליתרון בהובלת ווקר, אך אצל המארחת שבעניינים בולט דיאקיטה

|
לוני ווקר (ג'ורג'ה קוסטיץ’)
רגע האמת מגיע עכשיו, ולאחר הקאמבק הגדול שביצעה מתחתית המפעל ועד לקרב על הכניסה לפליי-אין, מכבי ת”א מתארחת בשעה זו אצל באסקוניה ללא קהל במסגרת המחזור ה-36 של היורוליג. עבור הצהובים זה משחק של להיות או לחדול, והפסד יסבך אותה במאבק על העשירייה הראשונה.

החבורה של עודד קטש, כאמור, נמצאת בתקופה פשוט נהדרת. הצהובים לא נתנו למלחמה עם איראן להוציא אותם מריכוז, כשהם רושמים רצף של ארבעה ניצחונות רצופים ומשחקים כמו אחת הקבוצות הטובות במפעל. מכבי ניצבת לה כרגע במקום העשירי, מרחק ניצחון אחד בלבד מהכוכב האדום ומונאקו שנמצאות מעליה, כשיש לה עוד משחק חסר אותו היא תשלים מול הפועל ת”א בשבוע הבא.

מהצד השני, הספרדים לא ירצו לזכור את העונה הזו כשהם נראו לאורך רובה כאחת מהקבוצות החלשות ביורוליג. אמנם העונה האירופית לא האירה להם פנים כשהם נמצאים במקום ה-18 בלבד, אבל בליגה הבאסקים מדורגים בצמרת, במקום ה-4, כשמלבד זאת הם מגיעים בתקופה טובה עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל אחד על ריאל מדריד בשבוע שעבר.

לשתי הקבוצות היסטוריה ארוכת שנים במפעל הבכיר של היבשת הישנה, כשבשנים האחרונות המאזן בין השתיים יחסית שוויוני. למכבי ת”א שני ניצחונות ב-5 המשחקים האחרונים, כולל בתחילת העונה הנוכחית אז גברה 83:89 בבלגרד בחודש נובמבר, בעוד שלזכות באסקוניה שלושה ניצחונות, שהאחרון שבהם הגיע בעונה שעברה.

רבע ראשון:28:36 למכבי תל אביב

חמישיית באסקוניה: טרנט פורסט, גיטיס רדזביצ'יוס, סטפן יוקסימוביץ’, מאמאדי דיאקיטה ויוג’ין אומורואי.

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

הקצב בפתיחה היה מחשמל, כאשר שתי הקבוצות פתחו בטירוף מבחינה התקפית. פורסט וסורקין החליפו שתי שלשות כל אחד, כאשר גם קלארק בלט בצהוב ודיאקיטה מנגד. ווקר התחמם, תפר שתי שלשות והוריד את הקבוצות לפסק זמן בתוצאה 13:18 לאורחים.

חניכיו של קטש המשיכו לצלוף מבחוץ, ושלשות נוספות של ווקר וקלארק העלו את הצהובים ליתרון דו ספרתי, 13:24. הספרדים רצו 6:13 כדי לצמק את הפער לארבע בלבד. אושיי בריסט ותמיר בלאט עלו מהספסל, ניפקו נקודות חשובות והחזירו את היתרון לדו ספרתי, 26:36. אומורוי קלע, והקבוצות ירדו להפסקה בין הרבעים ב-28:36 לצהובים.

רבע שני:

לעומת הרבע הראשון, עשר הדקות השניות של המשחק נפתחו בקצב איטי יותר, כשמכבי התקשו לייצר נקודות, וגם יריבתה לא הבריקה אך השכילה לצמק את הפער במעט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */