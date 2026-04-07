יום שלישי, 07.04.2026 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5427-6126מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4134-3228בני יהודה4
4029-3826הפועל ר"ג5
4039-4326הפועל כפר שלם6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3333-2626הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

דקה 16: כפר שלם - הפועל ר"ג 0:0

ליגה לאומית, מחזור 26: הכתומים והאורדונים בקרב ישיר על המקום הרביעי ואפילו מעבר לכך, כששניהם באים אחרי ניצחון. עוד כעת: רעננה - מכבי פ"ת 0:0

|
שי קונסטנטין מול דוד אסנקה (שחר גרוס)

הכדורגל הישראלי שוב איתנו ואמנם ללא קהל, אבל כל הקבוצות ממשיכות בכל הכוח בישורת האחרונה של העונה. הליגה הלאומית ממשיכה בשעה זו עם שני משחקים לפני החג שני, כאשר הפועל כפר שלם מארחת את הפועל רמת גן ומכבי פתח תקווה מתארחת אצל הפועל רעננה במסגרת המחזור ה-26.

הפועל כפר שלם – הפועל רמת גן 0:0

קרב גורלי מאוד וישיר על המקום הרביעי, ואפילו מעבר לכך. שתי הקבוצות עם 40 נקודות בדיוק ומשחק פחות מראשון לציון שבמקום השלישי, כך שמי שתנצח תשווה את מספר הנקודות שלה לזה של הקבוצה מעיר היין. חניכיו של מסאי דגו באים אחרי 1:2 חשוב נגד הפועל כפר סבא, הכתומים מנגד אפילו עם שני ניצחונות ברציפות, על כפר קאסם וכפר סבא.

דקה 9: הפועל ר”ג כמעט הבקיעה ראשונה. איזיקיאל הנטי עלה ונגח, אך הוא פספס במעט את המסגרת והכדור יצא החוצה

הפועל רעננה – מכבי פתח תקווה 0:0

שום דבר לא יעצור את חניכיו של נועם שוהם מלעלות בחזרה לליגה הבכירה בישראל. המלאבסים רוצים לעשות צעד נוסף לליגת העל עם עוד שלוש נקודות, זאת אחרי ה-1:5 הגדול על הפועל נוף הגליל רק לפני מספר ימים. הכחולים עם פער דו ספרתי מהמקום השלישי. מנגד, החבורה מהשרון לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים שלה ותנסה לקלקל עבור האורחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */