דקה 16: כפר שלם - הפועל ר"ג 0:0

הכדורגל הישראלי שוב איתנו ואמנם ללא קהל, אבל כל הקבוצות ממשיכות בכל הכוח בישורת האחרונה של העונה. הליגה הלאומית ממשיכה בשעה זו עם שני משחקים לפני החג שני, כאשר הפועל כפר שלם מארחת את הפועל רמת גן ומכבי פתח תקווה מתארחת אצל הפועל רעננה במסגרת המחזור ה-26.

הפועל כפר שלם – הפועל רמת גן 0:0

קרב גורלי מאוד וישיר על המקום הרביעי, ואפילו מעבר לכך. שתי הקבוצות עם 40 נקודות בדיוק ומשחק פחות מראשון לציון שבמקום השלישי, כך שמי שתנצח תשווה את מספר הנקודות שלה לזה של הקבוצה מעיר היין. חניכיו של מסאי דגו באים אחרי 1:2 חשוב נגד הפועל כפר סבא, הכתומים מנגד אפילו עם שני ניצחונות ברציפות, על כפר קאסם וכפר סבא.

דקה 9: הפועל ר”ג כמעט הבקיעה ראשונה. איזיקיאל הנטי עלה ונגח, אך הוא פספס במעט את המסגרת והכדור יצא החוצה

הפועל רעננה – מכבי פתח תקווה 0:0

שום דבר לא יעצור את חניכיו של נועם שוהם מלעלות בחזרה לליגה הבכירה בישראל. המלאבסים רוצים לעשות צעד נוסף לליגת העל עם עוד שלוש נקודות, זאת אחרי ה-1:5 הגדול על הפועל נוף הגליל רק לפני מספר ימים. הכחולים עם פער דו ספרתי מהמקום השלישי. מנגד, החבורה מהשרון לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים שלה ותנסה לקלקל עבור האורחת.