רוצה עלייה: כפר שלם גברה 1:3 על הפועל ר"ג

רגע לפני שנכנס לו החג קיבלנו שני משחקי השלמה מהמחזור ה-26 של הליגה הלאומית, כשבמוקד קרב הצמרת הנהדר בשכונת התקווה בין כפר שלם להפועל רמת גן, שבסיומו יצאו הכתומים עם 3 הנקודות אחרי 1:3 חשוב. המוליכה מכבי פ”ת חזרה מפיגור ב-10 שחקנים וניצחה 1:2 את הפועל רעננה.

הפועל כפר שלם – הפועל רמת גן 1:3

הכתומים חולמים על עליית ליגה. המשחק הפגיש בין שתי קבוצות שיודעות שניצחון בו יצמק את הפער שלהן ממכבי הרצליה השנייה לכדי 3 נקודות בלבד. איזיקיאל הנטי נגח את השער הראשון במשחק והעלה את האורדונים ליתרון, אך המחצית השנייה הייתה סיפור שונה לחלוטין. גיא סביליה נגח תחילה את השוויון, ואף הכפיל והעלה את כפר שלם ליתרון משער במתפרצת. לקינוח יובל אשכנזי הפציץ מחוץ לרחבה ודאג להוציא את המארחת מחויכת.

דקה 9: הפועל ר”ג כמעט הבקיעה ראשונה. איזיקיאל הנטי עלה ונגח, אך הוא פספס במעט את המסגרת והכדור יצא החוצה.

דקה 26, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: האורדונים עולים ראשונים על לוח התוצאות. אור דדיה התקדם נהדר באגף הימני, הגביה כדור שמצא את ראשו של איזיקיאל הנטי, שנגח מדויק והעלה את האורחת ליתרון.

דקה 31: כפר שלם כמעט והשוותה. אור רויזמן יצא קדימה והעביר כדור רוחב לעבאס סמארי, שבעט לעמוד ופספס הזדמנות פז לכבוש עבור קבוצתו.

דקה 55 – ניסיון מעניין להפועל ר”ג, רבי אברג’יל ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אבל הכדור שלו חלף על פני השער של רוי ששון.

דקה 59, שער! כפר שלם השוותה ל-1:1: גיא סביליה הראה שגם הוא יודע לנגוח, התרומם נפלא, גבר על הגנת האורדונים והשווה את התוצאה בשכונת התקווה.

דקה 70, שער! שוב פעם גיא סביליה, כפר שלם עלתה ל-1:2: מהפך בשכונת התקווה. הפוקוס של רמת גן היה בהתקפה כשהם חיפשו להחזיר אליהם את היתרון, והם לא שמו לבד שאין אף אחד בהגנה, גיא סביליה טס קדימה, בעט מדויק והפך את התוצאה.

דקה 81, שער! וואו איזה גול של יובל אשכנזי: הקשר קיבל את הכדור, התקדם קדימה ובעט על סף הרחבה כדור שטס אל הרשת וקבע 1:3 לכפר שלם, שנמצאת בדרך הבטוחה לניצחון בקרב הצמרת.

הפועל רעננה – מכבי פתח תקווה 2:1

זה היה נראה שהכל הולך נגד המלאבסים, כשחוסה קורטס הורחק במחצית הראשונה ו-וונדרסון העלה את האדומים מהשרון ליתרון, אבל מוליכת הטבלה הראתה הרבה אופי, ופרנק ריבולייה ואיתן טיבי הפכו את הפיגור המוקדם ודאגו לתת לנועם שוהם 3 נקודות. הפער של פ”ת מהמקום השלישי: 14 נקודות.

דקה 22: מכבי פתח תקווה נותרה ב-10 שחקנים. חוסה קורטס גלש בצורה מסוכנת עם הרגליים קדימה, שי מגירא לא היסס ושלף לעברו כרטיס אדום ישיר.

דקה 50, שער! הפועל רעננה כבשה ראשונה ועלתה ל-0:1: מג’ד אגבראיה הגביה כדור מאגף שמאל, אביב סלם ומוחמד הינדי לא סגרו טוב ו-וונדרסון נותר לבדו ונגח טוב לרשת.

דקה 62, שער! מכבי פ”ץ חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: עוד גול בנגיחה, הפעם לצד השני. אביב סלם הכניס הגבהה מצוינת שמצאה את ראשו של פרנק ריבולייה, שלא התבלבל ונגח פנימה את השוויון.

דקה 79, שער! מכבי פ”ת ביצעה את המהפף והיא ב-1:2: נגיחה שלישית שנכנסת לשער באצטדיון רמת גן. אווסו הגביה כדור קרן, איתן טיבי הבלתי נגמר עשה תנועה ברחבה, עלה מעל כולם ועם נגיחה מושלמת נתן את היתרון למלאבסים.