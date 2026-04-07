יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:54
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

רוצה עלייה: כפר שלם גברה 1:3 על הפועל ר"ג

הכתומים ניצלו את המעידה של מכבי הרצליה, קיזזו ממנה את הפער וטיפסו למקום ה-4 מצמד של גיא סביליה ושער של אשכנזי. מכבי פ"ת ניצחה 1:2 את רעננה

גיא סביליה מבסוט לאחר שער השוויון שלו (שחר גרוס)
גיא סביליה מבסוט לאחר שער השוויון שלו (שחר גרוס)

רגע לפני שנכנס לו החג קיבלנו שני משחקי השלמה מהמחזור ה-26 של הליגה הלאומית, כשבמוקד קרב הצמרת הנהדר בשכונת התקווה בין כפר שלם להפועל רמת גן, שבסיומו יצאו הכתומים עם 3 הנקודות אחרי 1:3 חשוב. המוליכה מכבי פ”ת חזרה מפיגור ב-10 שחקנים וניצחה 1:2 את הפועל רעננה.

הפועל כפר שלם – הפועל רמת גן 1:3

הכתומים חולמים על עליית ליגה. המשחק הפגיש בין שתי קבוצות שיודעות שניצחון בו יצמק את הפער שלהן ממכבי הרצליה השנייה לכדי 3 נקודות בלבד. איזיקיאל הנטי נגח את השער הראשון במשחק והעלה את האורדונים ליתרון, אך המחצית השנייה הייתה סיפור שונה לחלוטין. גיא סביליה נגח תחילה את השוויון, ואף הכפיל והעלה את כפר שלם ליתרון משער במתפרצת. לקינוח יובל אשכנזי הפציץ מחוץ לרחבה ודאג להוציא את המארחת מחויכת.

שחקני הפועל כפר שלם (שחר גרוס)
שחקני הפועל רמת גן (שחר גרוס)
אוהדי כפר שלם הגיעו לצפות על הגדרות (שחר גרוס)

דקה 9: הפועל ר”ג כמעט הבקיעה ראשונה. איזיקיאל הנטי עלה ונגח, אך הוא פספס במעט את המסגרת והכדור יצא החוצה.

דקה 26, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: האורדונים עולים ראשונים על לוח התוצאות. אור דדיה התקדם נהדר באגף הימני, הגביה כדור שמצא את ראשו של איזיקיאל הנטי, שנגח מדויק והעלה את האורחת ליתרון.

שחקני הפועל רמת גן חוגגים (שחר גרוס)
איזיקיאל הנטי חוגג עם מסאי דגו (שחר גרוס)
איזיקיאל הנטי מודה לאלוהים (שחר גרוס)

דקה 31: כפר שלם כמעט והשוותה. אור רויזמן יצא קדימה והעביר כדור רוחב לעבאס סמארי, שבעט לעמוד ופספס הזדמנות פז לכבוש עבור קבוצתו.

אור רויזמן יוצא קדימה (שחר גרוס)

דקה 55 – ניסיון מעניין להפועל ר”ג, רבי אברג’יל ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אבל הכדור שלו חלף על פני השער של רוי ששון.

דקה 59, שער! כפר שלם השוותה ל-1:1: גיא סביליה הראה שגם הוא יודע לנגוח, התרומם נפלא, גבר על הגנת האורדונים והשווה את התוצאה בשכונת התקווה.

שחקני הפועל כפר שלם חוגגים (שחר גרוס)

דקה 70, שער! שוב פעם גיא סביליה, כפר שלם עלתה ל-1:2: מהפך בשכונת התקווה. הפוקוס של רמת גן היה בהתקפה כשהם חיפשו להחזיר אליהם את היתרון, והם לא שמו לבד שאין אף אחד בהגנה, גיא סביליה טס קדימה, בעט מדויק והפך את התוצאה.

גיא סביליה חוגג (שחר גרוס)

דקה 81, שער! וואו איזה גול של יובל אשכנזי: הקשר קיבל את הכדור, התקדם קדימה ובעט על סף הרחבה כדור שטס אל הרשת וקבע 1:3 לכפר שלם, שנמצאת בדרך הבטוחה לניצחון בקרב הצמרת.

אוהד חזוט לוקח את כובש השער יובל אשכנזי על כתפיו (שחר גרוס)
שחקני הפועל כפר שלם חוגגים (שחר גרוס)

הפועל רעננה – מכבי פתח תקווה 2:1

זה היה נראה שהכל הולך נגד המלאבסים, כשחוסה קורטס הורחק במחצית הראשונה ו-וונדרסון העלה את האדומים מהשרון ליתרון, אבל מוליכת הטבלה הראתה הרבה אופי, ופרנק ריבולייה ואיתן טיבי הפכו את הפיגור המוקדם ודאגו לתת לנועם שוהם 3 נקודות. הפער של פ”ת מהמקום השלישי: 14 נקודות.

שחקני שתי הקבוצות (חגי מיכאלי)
אבי לוזון ביציע (חגי מיכאלי)

דקה 22: מכבי פתח תקווה נותרה ב-10 שחקנים. חוסה קורטס גלש בצורה מסוכנת עם הרגליים קדימה, שי מגירא לא היסס ושלף לעברו כרטיס אדום ישיר.

שי מגירא מראה לחוסה קורטס (חגי מיכאלי)
חוסה קורטס לא מבין (חגי מיכאלי)

דקה 50, שער! הפועל רעננה כבשה ראשונה ועלתה ל-0:1: מג’ד אגבראיה הגביה כדור מאגף שמאל, אביב סלם ומוחמד הינדי לא סגרו טוב ו-וונדרסון נותר לבדו ונגח טוב לרשת.

וונדרסון נוגח את השער (חגי מיכאלי)
וונדרסון אחרי השער שלו (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל רמת גן חוגגים עם וונדרסון (חגי מיכאלי)
וונדרסון מבסוט (חגי מיכאלי)

דקה 62, שער! מכבי פ”ץ חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: עוד גול בנגיחה, הפעם לצד השני. אביב סלם הכניס הגבהה מצוינת שמצאה את ראשו של פרנק ריבולייה, שלא התבלבל ונגח פנימה את השוויון.

פרנק ריבולייה חוגג את השוויון (חגי מיכאלי)

דקה 79, שער! מכבי פ”ת ביצעה את המהפף והיא ב-1:2: נגיחה שלישית שנכנסת לשער באצטדיון רמת גן. אווסו הגביה כדור קרן, איתן טיבי הבלתי נגמר עשה תנועה ברחבה, עלה מעל כולם ועם נגיחה מושלמת נתן את היתרון למלאבסים.

