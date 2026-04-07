ליגת העל חזרה בסערה: דרמות אדירות בפנטזי

באיחור של למעלה מחודש, שוחק המחזור ה-25 בליגת העל. המלחמה הובילה להפקה זמנית של ליגת העל, והמשחקים חזרו ללא קהל, אבל עם לא מעט שערים. במוקד, המוליכה הפועל באר שבע מעדה בבית מול הפועל פתח תקווה עם 1:1, מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים השיגו ניצחונות והפועל תל אביב ניצחה 0:2 את מכבי חיפה. כך נראה המחזור גם בפנטזי.

המשחק הדרמטי של המחזור שייך בלי ספק לבית”ר ירושלים, עם מהפך מ-2:0 ל-2:3 על טבריה, כשעומר אצילי וירדן שועה עם 9 ו-8 נקודות בהתאמה בלטו. במשחק בין ב”ש להפועל פ”ת כיכבו זאהי אחמד וממאדי דיארה עם 10 נקודות כל אחד.

מכבי ת”א שהביסה 1:4 את הפועל חיפה נהנתה מ-10 נקודות של דור פרץ ו-9 של עידו שחר ובניצחון הפועל ת”א על מכבי חיפה בלט מעל כולם שחר פיבן עם 11 נקודות. מצטיין המחזור הוא לא אחר מנמניה ליוביסבלייביץ’ מקריית שמונה עם 12 נקודות בניצחון 0:2 על בני סכנין.

דור פרץ, עידו שחר ואושר דוידה (עמרי שטיין)

את הדירוג הכללי בפנטזי הישראלי מוביל המנג’ר 11 קטנטנים עם 2,161 נקודות. מנצח המחזור עם 91 נקודות הוא Lirom FC, וזה הוכרע על מי שמר קודם את ההרכב כיוון שהיה מנג’ר נוסף עם 91 נקודות. ההרכב המנצח של השבוע: נדב זמיר, רוי רביבו, איאד אבו עביד, עומר אבדיש, שי בן דוד, קינגס קאנגווה, דור פרץ (קפטן), ירדן שועה, לויזוס לויזו, יאיר מרדכי ויוג’ין אנסה.

חגיגה של ברצלונה בספרד

בפנטזי הספרדי ברצלונה גברה 1:2 על אתלטיקו מדריד והשלימה ארבעה ניצחונות חוץ רצופים עליה בליגה, כאשר לאמין ימאל כיכב עם 5 מסירות מפתח, 8 דריבלים ו-11 נקודות בסך הכל. מרקוס רשפורד סיים עם 10 נקודות. ריאל שנכנעה 2:1 למיורקה נהנתה מ-8 נקודות של טרנט אלכסנדר ארנולד ו-7 של כובש השער אדר מיליטאו, כאשר קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס אכזבו עם 4 ו-2 נקודות בלבד בהתאמה.

לאמין ימאל (רויטרס)

את הדירוג הכללי בספרד מוליך המנג’ר פסי החקלאי עם 2,704 נקודות. מנצח המחזור ה-30 הוא המנג’ר טיקי טאקה, אך הייתה דרמה אדירה עם לא פחות מארבעה מנג’רים שסיימו עם 111 נקודות (שניים נוספים עם 110), כשזה הוכרע גם כאן על מי שמר קודם את ההרכב.

ה-11 שזכו השבוע בספרד: ארון אסקנדל, סנטיאגו מוריניו, אנדריי ראציו, פלוריאן לז’ן, יון מיקל ארמבורו, פבלו פורנאלס, לואיס מייה, ארדה גולר, לאמין ימאל (קפטן), מרקוס רשפורד וקיליאן אמבפה.