יום שלישי, 07.04.2026 שעה 11:34
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

ליגת העל חזרה בסערה: דרמות אדירות בפנטזי

מנצח המחזור הוכרע על מי שמר קודם את ההרכב, שועה, אצילי ודור פרץ בלטו, אך דווקא בלם ק"ש קטף את תואר המצטיין. וגם: המאבק הצמוד בפנטזי הספרדי

|
רשפורד ועידו שחר (IMAGO ועמרי שטיין)
רשפורד ועידו שחר (IMAGO ועמרי שטיין)

באיחור של למעלה מחודש, שוחק המחזור ה-25 בליגת העל. המלחמה הובילה להפקה זמנית של ליגת העל, והמשחקים חזרו ללא קהל, אבל עם לא מעט שערים. במוקד, המוליכה הפועל באר שבע מעדה בבית מול הפועל פתח תקווה עם 1:1, מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים השיגו ניצחונות והפועל תל אביב ניצחה 0:2 את מכבי חיפה. כך נראה המחזור גם בפנטזי.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

המשחק הדרמטי של המחזור שייך בלי ספק לבית”ר ירושלים, עם מהפך מ-2:0 ל-2:3 על טבריה, כשעומר אצילי וירדן שועה עם 9 ו-8 נקודות בהתאמה בלטו. במשחק בין ב”ש להפועל פ”ת כיכבו זאהי אחמד וממאדי דיארה עם 10 נקודות כל אחד.

מכבי ת”א שהביסה 1:4 את הפועל חיפה נהנתה מ-10 נקודות של דור פרץ ו-9 של עידו שחר ובניצחון הפועל ת”א על מכבי חיפה בלט מעל כולם שחר פיבן עם 11 נקודות. מצטיין המחזור הוא לא אחר מנמניה ליוביסבלייביץ’ מקריית שמונה עם 12 נקודות בניצחון 0:2 על בני סכנין.

דור פרץ, עידו שחר ואושר דוידה (עמרי שטיין)דור פרץ, עידו שחר ואושר דוידה (עמרי שטיין)

את הדירוג הכללי בפנטזי הישראלי מוביל המנג’ר 11 קטנטנים עם 2,161 נקודות. מנצח המחזור עם 91 נקודות הוא Lirom FC, וזה הוכרע על מי שמר קודם את ההרכב כיוון שהיה מנג’ר נוסף עם 91 נקודות. ההרכב המנצח של השבוע: נדב זמיר, רוי רביבו, איאד אבו עביד, עומר אבדיש, שי בן דוד, קינגס קאנגווה, דור פרץ (קפטן), ירדן שועה, לויזוס לויזו, יאיר מרדכי ויוג’ין אנסה.

חגיגה של ברצלונה בספרד

בפנטזי הספרדי ברצלונה גברה 1:2 על אתלטיקו מדריד והשלימה ארבעה ניצחונות חוץ רצופים עליה בליגה, כאשר לאמין ימאל כיכב עם 5 מסירות מפתח, 8 דריבלים ו-11 נקודות בסך הכל. מרקוס רשפורד סיים עם 10 נקודות. ריאל שנכנעה 2:1 למיורקה נהנתה מ-8 נקודות של טרנט אלכסנדר ארנולד ו-7 של כובש השער אדר מיליטאו, כאשר קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס אכזבו עם 4 ו-2 נקודות בלבד בהתאמה.

לאמין ימאל (רויטרס)לאמין ימאל (רויטרס)

את הדירוג הכללי בספרד מוליך המנג’ר פסי החקלאי עם 2,704 נקודות. מנצח המחזור ה-30 הוא המנג’ר טיקי טאקה, אך הייתה דרמה אדירה עם לא פחות מארבעה מנג’רים שסיימו עם 111 נקודות (שניים נוספים עם 110), כשזה הוכרע גם כאן על מי שמר קודם את ההרכב.

ה-11 שזכו השבוע בספרד: ארון אסקנדל, סנטיאגו מוריניו, אנדריי ראציו, פלוריאן לז’ן, יון מיקל ארמבורו, פבלו פורנאלס, לואיס מייה, ארדה גולר, לאמין ימאל (קפטן), מרקוס רשפורד וקיליאן אמבפה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */