נוני מדואקה מול מקסימיליאנו אראוחו (רויטרס)

עוד ערב אירופאי ענק לפנינו כשליגת האלופות נכנסת לשלבי ההכרעה שלה, ובשעה זו ספורטינג ליסבון מארחת את ארסנל במסגרת רבע הגמר. בשלב הקודם התותחנים לא התקשו יותר מדי מול באייר לברקוזן בשמינית ועשו את העבודה במשחק השני, בעוד שהפורטוגלים חזרו מהקבר וביצעו מהפך מטורף בגומלין מול בודו גלימט המפתיעה.

המארחים מפורטוגל נמצאים בתקופה לא רעה בכלל, כשמלבד ההעפלה והקמבק הגדול בשמינית הגמר, הם סופרים רצף בלתי נתפס של 23 משחקים ללא הפסד בליגה, כבמאזנם רק אחד כזה העונה. כל זה לא מספיק לספורטינג בשביל המקום הראשון בליגה הפורטגלית, כשפורטו רושמת עונה אדירה משלה ומקדימה אותה ב-5 נקודות, אך עם משחק עודף.

מהצד השני, החבורה של מיקל ארטטה לא מגיעה במומנטום טוב למשחק הזה, בלשון המעטה. על אף שהיא מוליכה את טבלת הפרמייר ליג ונראית כמו המועמדת הבכירה לזכות באליפות, בשני המשחקים האחרונים ארסנל איבדה 2 תארים. תחילה היה זה הפסד 2:0 בגמר גביע הליגה למצ’סטר סיטי, ואז הגיע ה-2:1 הכואב מול דניאל פרץ וסאות’המטפטון ברבע גמר הגביע.

שתי הקבוצות נפגשו במסגרת ליגת האלופות בשלב הליגה של העונה שעברה, אז ארסנל שלטה ללא עוררין ויצאה מפורטוגל עם 1:5 מהדהד משערים של מרטינלי, האברץ, גבריאל, סאקה וטרוסאר, כשאינסיו רק צימק. בשלב הליגה התותחנים הראו דומיננטיות וסיימו במקום הראשון עם מאזן מושלם, כשהפורטוגלים הרשימו גם הם והצליחו להיכנס לשמינייה דרך המקום ה-7.