יום שלישי, 07/04/2026, 22:00אצטדיון ז'וזה אלבלדהליגת האלופות - רבע גמר
ארסנל
דקה 73
0 1
שופט: דניאל סיברט
ספורטינג ליסבון
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
הרכבים וציונים
 
 
נוני מדואקה מול מקסימיליאנו אראוחו (רויטרס)
עוד ערב אירופאי ענק לפנינו כשליגת האלופות נכנסת לשלבי ההכרעה שלה, ובשעה זו ספורטינג ליסבון מארחת את ארסנל במסגרת רבע הגמר. בשלב הקודם התותחנים לא התקשו יותר מדי מול באייר לברקוזן בשמינית ועשו את העבודה במשחק השני, בעוד שהפורטוגלים חזרו מהקבר וביצעו מהפך מטורף בגומלין מול בודו גלימט המפתיעה.

המארחים מפורטוגל נמצאים בתקופה לא רעה בכלל, כשמלבד ההעפלה והקמבק הגדול בשמינית הגמר, הם סופרים רצף בלתי נתפס של 23 משחקים ללא הפסד בליגה, כבמאזנם רק אחד כזה העונה. כל זה לא מספיק לספורטינג בשביל המקום הראשון בליגה הפורטגלית, כשפורטו רושמת עונה אדירה משלה ומקדימה אותה ב-5 נקודות, אך עם משחק עודף.

מהצד השני, החבורה של מיקל ארטטה לא מגיעה במומנטום טוב למשחק הזה, בלשון המעטה. על אף שהיא מוליכה את טבלת הפרמייר ליג ונראית כמו המועמדת הבכירה לזכות באליפות, בשני המשחקים האחרונים ארסנל איבדה 2 תארים. תחילה היה זה הפסד 2:0 בגמר גביע הליגה למצ’סטר סיטי, ואז הגיע ה-2:1 הכואב מול דניאל פרץ וסאות’המטפטון ברבע גמר הגביע.

שתי הקבוצות נפגשו במסגרת ליגת האלופות בשלב הליגה של העונה שעברה, אז ארסנל שלטה ללא עוררין ויצאה מפורטוגל עם 1:5 מהדהד משערים של מרטינלי, האברץ, גבריאל, סאקה וטרוסאר, כשאינסיו רק צימק. בשלב הליגה התותחנים הראו דומיננטיות וסיימו במקום הראשון עם מאזן מושלם, כשהפורטוגלים הרשימו גם הם והצליחו להיכנס לשמינייה דרך המקום ה-7.

מחצית שניה
  • '60
  • אחר
  • 60 דקות רעות של ארסנל, התותחנים לא מצליחים לייצר שום מצב ממשחק שוטף ונראה שאם ספורטינג תלחץ על הגז היא תוכל לצאת עם ניצחון
גני קטאמו וריקרדו קלאפיורי (רויטרס)
  • '57
  • החמצה
  • מקסימיליאנו אראוחו הוציא כדור רוחב לפרנסיסקו טרינקאו, אך אקס ברצלונה גלגל את הכדור אל מחוץ למסגרת
רוי סילבה עוצר (רויטרס)
  • '53
  • החמצה
  • כדור חופשי של מרטין אודגור נעצר בקצות האצבעות על ידי סילבה ויצא לקרן
מחצית ראשונה
מרטין אודגור עם הכדור (רויטרס)
  • '43
  • החמצה
  • איום ראשון למסגרת במשחק: מרטין אודגור התקדם לעבר ורחבה ושלח בעיטה חזקה אך לא מדויקת, שהגיעה היישר לידיו של רוי סילבה
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • הידסמה מוריטה קיבל כרטיס צהוב לאחר עבירה על לאנדרו טרוסארד
מיקל ארטטה (רויטרס)
נוני מדואקה פוגע במשקוף (רויטרס)
נוני מדואקה בועט את כדור הקרן (רויטרס)
  • '14
  • החמצה
  • כדור קרן של נוני מדואקה פגש את המשקוף של הפורטוגלים, התותחנים כמעט עושים זאת שוב ממצב נייח
נוני מדואקה מול מקסימיליאנו אראוחו (רויטרס)
רוי בורגס (רויטרס)
  • '9
  • החמצה
  • גני קטאמו פרץ באגף השמאלי וניסה להוציא כדור רוחב חזק, אך ראיה הצליח לקלוט
לאנדרו טרוסאר מוסר (רויטרס)
  • '5
  • החמצה
  • עוד בעיטה של אראוחו, הפעם מרחוק, שעלתה מעל המסגרת
מקסימיליאנו אראוחו בועט (רויטרס)
  • '4
  • החמצה
  • כדור מדהים עם הפאלש של הבלם עוסמאן דיומנדה הגיע היישר למקסימיליאנו אראוחו, שהגיע למצב מול דויד ראיה אך פגע רק במשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דניאל סיברט שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך
שחקני ארסנל בתמונה המסורתית (רויטרס)
מיקל ארטטה ורוי בורגס לוחצים ידיים (רויטרס)
אוהדי ספורטינג ליסבון, אווירה מחשמלת (רויטרס)
לואיס סוארס מתחמם, ימשיך לחורר רשתות? (רויטרס)
דקלאן רייס, ארטטה חייב אותו חד (רויטרס)
ויקטור גיוקרס, חוזר לאצטדיון בו פרח (רויטרס)
