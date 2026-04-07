הילד שחלם על ריאל: לנארט קארל מגיע לברנבאו

עולם הכדורגל האירופי סוער סביב פריצתו המטאורית של לנארט קארל, הכישרון הצעיר של באיירן מינכן שהפך לאחד השחקנים המדוברים ביבשת. קארל, שחגג לא מזמן 18, הצליח לקבע את מעמדו ברוטציה של וינסנט קומפני ונראה כמי שתפס מקום בתוכניות של יוליאן נאגלסמן למונדיאל. ההתלהבות הגיעה לשיא בפגרת הנבחרות האחרונה, שם הציג יכולת מרשימה מול שווייץ וגאנה והצית השוואות לליאו מסי בצעירותו בזכות שליטה פנומנלית בכדור.

למרות הנסיקה המקצועית, דרכו של קארל לא הייתה חפה ממהמורות שכללו סערה תקשורתית סביב רצונו לעבור בעתיד לריאל מדריד. בחודש ינואר האחרון התוודה השחקן: "אני מקווה שזה יישאר בינינו. באיירן מועדון גדול וזה חלום לשחק פה, אבל יום אחד אני רוצה להגיע לריאל מדריד. זה מועדון החלומות שלי". בבאיירן בחרו להשאיר את התקרית מאחור לאחר שהתנצל, והמנהל הספורטיבי מקס אברל הבהיר כי המועדון מתמקד אך ורק בביצועיו על כר הדשא.

לנארט קארל (IMAGO)

המונדיאל באופק

השקט התעשייתי השתלם, וקארל השיב על המגרש עם שבירת שיאים בבונדסליגה ובליגת האלופות, שם הפך לצעיר ביותר שכובש בשלושה משחקים רצופים. זימונו לנבחרת הגיע בשיחת טלפון מפתיעה עליה סיפר: "הייתי בשיעור פרטי במתמטיקה כשנאגלסמן התקשר. בהתחלה לא עניתי, אבל חזרתי אליו אחרי חמש דקות ושמחתי מאוד. אני לא לוחץ על עצמי, פשוט אשחק כדורגל ומקווה שזה יעזור לי להיות במונדיאל".

קארל לא אכזב את נאגלסמן וסיפק הופעות בכורה מרשימות שעלו על הציפיות, כשהוא נכנס כמחליף ומשנה את קצב המשחק באגף ימין. בתוך דקות ספורות מול שווייץ וגאנה הוא ייצר מסירות מפתח וזכה לשבחים מקיר לקיר מחבריו לנבחרת, ביניהם ג'ושוע קימיך ופלוריאן וירץ. חבריו לקבוצה החמיאו לבגרות הבלתי רגילה שלו ולאנרגיה שהוא מביא למגרש, מה שנראה כצעד משמעותי לקראת הפיכתו לשחקן הרכב קבוע בנבחרת הלאומית.

לנארט קארל במדי נבחרת גרמניה (IMAGO)

כעת, כשעיניו נשואות למפגש מול ריאל מדריד, קארל נראה בטוח בעצמו מאי פעם לאחר שכבש שער ניצחון דרמטי מול פרייבורג בליגה. אחרי המשחק שיתף בתחושותיו: "זו הרגשה מדהימה. הייתה לי תחושה מוקדמת שאבקיע היום וזה קרה בצורה מושלמת". השחקן הצעיר, שמחכה בקוצר רוח לדרוך על הדשא במדריד, הוסיף בביטחון לקראת המשחק הגדול: "כרגע, אנחנו מסוגלים לנצח כל קבוצה".