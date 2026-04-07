ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הילד שחלם על ריאל: לנארט קארל מגיע לברנבאו

השחקן הצעיר שכבר הצהיר על רצונו לשחק במדי הבלאנקוס בעתיד, מגיע הערב עם באיירן מינכן לברנבאו כשהוא בכושר שיא. וגם: התפקיד שימלא במונדיאל בקיץ

לנארט קארל מאושר (רויטרס)
עולם הכדורגל האירופי סוער סביב פריצתו המטאורית של לנארט קארל, הכישרון הצעיר של באיירן מינכן שהפך לאחד השחקנים המדוברים ביבשת. קארל, שחגג לא מזמן 18, הצליח לקבע את מעמדו ברוטציה של וינסנט קומפני ונראה כמי שתפס מקום בתוכניות של יוליאן נאגלסמן למונדיאל. ההתלהבות הגיעה לשיא בפגרת הנבחרות האחרונה, שם הציג יכולת מרשימה מול שווייץ וגאנה והצית השוואות לליאו מסי בצעירותו בזכות שליטה פנומנלית בכדור.

למרות הנסיקה המקצועית, דרכו של קארל לא הייתה חפה ממהמורות שכללו סערה תקשורתית סביב רצונו לעבור בעתיד לריאל מדריד. בחודש ינואר האחרון התוודה השחקן: "אני מקווה שזה יישאר בינינו. באיירן מועדון גדול וזה חלום לשחק פה, אבל יום אחד אני רוצה להגיע לריאל מדריד. זה מועדון החלומות שלי". בבאיירן בחרו להשאיר את התקרית מאחור לאחר שהתנצל, והמנהל הספורטיבי מקס אברל הבהיר כי המועדון מתמקד אך ורק בביצועיו על כר הדשא.

המונדיאל באופק

השקט התעשייתי השתלם, וקארל השיב על המגרש עם שבירת שיאים בבונדסליגה ובליגת האלופות, שם הפך לצעיר ביותר שכובש בשלושה משחקים רצופים. זימונו לנבחרת הגיע בשיחת טלפון מפתיעה עליה סיפר: "הייתי בשיעור פרטי במתמטיקה כשנאגלסמן התקשר. בהתחלה לא עניתי, אבל חזרתי אליו אחרי חמש דקות ושמחתי מאוד. אני לא לוחץ על עצמי, פשוט אשחק כדורגל ומקווה שזה יעזור לי להיות במונדיאל".

קארל לא אכזב את נאגלסמן וסיפק הופעות בכורה מרשימות שעלו על הציפיות, כשהוא נכנס כמחליף ומשנה את קצב המשחק באגף ימין. בתוך דקות ספורות מול שווייץ וגאנה הוא ייצר מסירות מפתח וזכה לשבחים מקיר לקיר מחבריו לנבחרת, ביניהם ג'ושוע קימיך ופלוריאן וירץ. חבריו לקבוצה החמיאו לבגרות הבלתי רגילה שלו ולאנרגיה שהוא מביא למגרש, מה שנראה כצעד משמעותי לקראת הפיכתו לשחקן הרכב קבוע בנבחרת הלאומית.

כעת, כשעיניו נשואות למפגש מול ריאל מדריד, קארל נראה בטוח בעצמו מאי פעם לאחר שכבש שער ניצחון דרמטי מול פרייבורג בליגה. אחרי המשחק שיתף בתחושותיו: "זו הרגשה מדהימה. הייתה לי תחושה מוקדמת שאבקיע היום וזה קרה בצורה מושלמת". השחקן הצעיר, שמחכה בקוצר רוח לדרוך על הדשא במדריד, הוסיף בביטחון לקראת המשחק הגדול: "כרגע, אנחנו מסוגלים לנצח כל קבוצה".

