יום שלישי, 07/04/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגת האלופות - רבע גמר
באיירן מינכן
דקה 75
1 2
שופט: מייקל אוליבר
ריאל מדריד
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
ויניסיוס מנסה לעבור (רויטרס)
ויניסיוס מנסה לעבור (רויטרס)

יש מפגשים טובים, יש מפגשים גדולים, יש מפגשים ענקיים ואז יש את מה שקורה בשעה זו בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד מארחת את באיירן מינכן לעוד קרב בין שתי אימפריות, מהגדולות שידע הענף, במפגש הראשון ברבע גמר ליגת האלופות.

קרב הטיטאנים הזה לא מאכזב אף פעם, כשהדבר היחיד שאפשר להתאכזב ממנו זה שלא קיבלנו את זה בגמר בשנים האחרונות. הפעם האחרונה ששני הצדדים נפגשו הייתה לפני שנתיים, אז חוסלו השלים צמד בלתי נשכח בסיום כדי לתת 1:2 דרמטי לריאל ועלייה לגמר, בדרך לזכייה ה-15 במפעל.

הבלאנקוס בפורמה פחות טובה ודווקא אחרי הפסד מפתיע בדמות 2:1 נגד מיורקה, מה שאולי שם סוף לשאיפות האליפות. זה אומר שנותר להם רק המפעל הבכיר ביבשת, ליגה שבה הם הוכיחו שאי אפשר לעולם להספיד אותם, ובאלופות הם באים אחרי שהדיחו את מנצ’סטר סיטי.

מהצד השני, הבווארים סופרים שלושה ניצחונות ברציפות כולל 2:3 מדהים על פרייבורג במחזור האחרון בליגה, כאשר הם, להבדיל מריאל, בדרך הבטוחה לזכות באליפות. בצ’מפיונס ליג באיירן רמסה את אטאלנטה בדרך לשמונה האחרונות של המפעל, והיא תרצה לחזור לאליאנץ ארנה עם תוצאה טובה.

מחצית שניה
  • '66
  • החמצה
  • בלינגהאם יצא קדימה ושלח את אמבפה, שבעט בצורה חדה, אך נוייר הציל באופן מדהים
  • '62
  • חילוף
  • תיאגו פיטארץ' פינה את מקומו לג'וד בלינגהאם
קיליאן אמבפה מנסה להגיע לכדור (רויטרס)
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול של ריאל. אדר מיליטאו עלה במקום דין האוסן
  • '61
  • החמצה
  • החמצת המשחק. אופמקאנו בטעות השאיר את ויניסיוס לבד מול השוער, שהחמיץ ברשלנות מוחלטת לרשת החיצונית
  • '56
  • החמצה
  • איזה שחקן אוליסה. הצרפתי השאיר את אלברו קרראס מאחור וניסה לבעוט מרוחוק, לונין היה במקום
הארי קיין ולואיס דיאס בטירוף (IMAGO)
הארי קיין מאושר (רויטרס)
הארי קיין רץ לחגוג (רויטרס)
  • '46
  • שער
  • שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:2: מה הולך פה? מיד עם השריקה, באיירן יצאה קדימה עם אוליסה, שהשאיר להארי קיין. האחרון, מחוץ לרבה, שלח פס מדויק וחד כתער לפינה של השער
מחצית ראשונה
שחקני באיירן מינכן מאושרים (IMAGO)
לואיס דיאס חוגג (רויטרס)
לואיס דיאס כובש (רויטרס)
  • '41
  • שער
  • שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: איזה יופי. הגרמנים יצאו להתקפה בה שחקנים רבים השתתפו, כשהכדור הגיע באמצע לגנאברי, שהכניס פנימה את לואיס דיאס. האחרון שלח פס מדויק לפינה הרחוקה
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • אורליאן טשואמני קיבל כרטיס צהוב ולא ישחק בגומלין
  • '29
  • החמצה
  • כמה הוא מסוכן. שוב אמבפה היה בזווית קשה, הפעם נוייר היה צריך ממש למתוח את האצבעות כדי להציל שער גדול של הצרפתי
  • '28
  • החמצה
  • לא יאמן! תיאגו פיטאץ' מסר לסרג' גנאברי מול שוער, אך אנדריי לונין הצליח להציל את הדחיקה של הגרמני
ג'ושע קימיך מוקף (רויטרס)
  • '18
  • החמצה
  • זהו, ריאל הגיעה. הבלאנקוס יצאו למתפרצת. אמבפה השאיר לוויניסיוס, שחתך לאמצע וסובב לרחוק. נוייר הדף לקרן
  • '16
  • החמצה
  • ריאל התעוררה. כדור נכנס לקיליאן אמבפה, שסחט הצלה נהדרת ממנואל נוייר מזווית לא פשוטה
  • '9
  • החמצה
  • איזו החמצה! ג'ושוע קימיך הכניס כדור גאוני להארי קיין, שהעביר רוחב בנגיע לדאיוט אופמקנו, שהחמיץ מצב קורץ, שהורחק מהקו
מייקל אוליסה נופל (רויטרס)
  • '7
  • החמצה
  • באיירן קיבלה כדור חופשי מסוכן. מייקל אוליסה ניגש ופגע בחומה, הכדור יצא לקרן
  • '1
  • החמצה
  • באיירן פתחה חזק. הכדור הגיע לקונראד ליימר על קצה הרחבה, אך הוא שלח אותו מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק הענק בברנבאו לדרך!
קיליאן אמבפה. הוא מוכן (רויטרס)
הארי קיין מתחמם (רויטרס)
