מערכת ONE
|
07/04/2026 22:00
ויניסיוס מנסה לעבור (רויטרס)
יש מפגשים טובים, יש מפגשים גדולים, יש מפגשים ענקיים ואז יש את מה שקורה בשעה זו בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד מארחת את באיירן מינכן לעוד קרב בין שתי אימפריות, מהגדולות שידע הענף, במפגש הראשון ברבע גמר ליגת האלופות.
קרב הטיטאנים הזה לא מאכזב אף פעם, כשהדבר היחיד שאפשר להתאכזב ממנו זה שלא קיבלנו את זה בגמר בשנים האחרונות. הפעם האחרונה ששני הצדדים נפגשו הייתה לפני שנתיים, אז חוסלו השלים צמד בלתי נשכח בסיום כדי לתת 1:2 דרמטי לריאל ועלייה לגמר, בדרך לזכייה ה-15 במפעל.
הבלאנקוס בפורמה פחות טובה ודווקא אחרי הפסד מפתיע בדמות 2:1 נגד מיורקה, מה שאולי שם סוף לשאיפות האליפות. זה אומר שנותר להם רק המפעל הבכיר ביבשת, ליגה שבה הם הוכיחו שאי אפשר לעולם להספיד אותם, ובאלופות הם באים אחרי שהדיחו את מנצ’סטר סיטי.
מהצד השני, הבווארים סופרים שלושה ניצחונות ברציפות כולל 2:3 מדהים על פרייבורג במחזור האחרון בליגה, כאשר הם, להבדיל מריאל, בדרך הבטוחה לזכות באליפות. בצ’מפיונס ליג באיירן רמסה את אטאלנטה בדרך לשמונה האחרונות של המפעל, והיא תרצה לחזור לאליאנץ ארנה עם תוצאה טובה.
מחצית שניה
'66
- בלינגהאם יצא קדימה ושלח את אמבפה, שבעט בצורה חדה, אך נוייר הציל באופן מדהים
'62
- תיאגו פיטארץ' פינה את מקומו לג'וד בלינגהאם
'62
- חילוף כפול של ריאל. אדר מיליטאו עלה במקום דין האוסן
'61
- החמצת המשחק. אופמקאנו בטעות השאיר את ויניסיוס לבד מול השוער, שהחמיץ ברשלנות מוחלטת לרשת החיצונית
'56
- איזה שחקן אוליסה. הצרפתי השאיר את אלברו קרראס מאחור וניסה לבעוט מרוחוק, לונין היה במקום
'46
- שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:2: מה הולך פה? מיד עם השריקה, באיירן יצאה קדימה עם אוליסה, שהשאיר להארי קיין. האחרון, מחוץ לרבה, שלח פס מדויק וחד כתער לפינה של השער
מחצית ראשונה
'41
- שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: איזה יופי. הגרמנים יצאו להתקפה בה שחקנים רבים השתתפו, כשהכדור הגיע באמצע לגנאברי, שהכניס פנימה את לואיס דיאס. האחרון שלח פס מדויק לפינה הרחוקה
'36
- אורליאן טשואמני קיבל כרטיס צהוב ולא ישחק בגומלין
'29
- כמה הוא מסוכן. שוב אמבפה היה בזווית קשה, הפעם נוייר היה צריך ממש למתוח את האצבעות כדי להציל שער גדול של הצרפתי
'28
- לא יאמן! תיאגו פיטאץ' מסר לסרג' גנאברי מול שוער, אך אנדריי לונין הצליח להציל את הדחיקה של הגרמני
'18
- זהו, ריאל הגיעה. הבלאנקוס יצאו למתפרצת. אמבפה השאיר לוויניסיוס, שחתך לאמצע וסובב לרחוק. נוייר הדף לקרן
'16
- ריאל התעוררה. כדור נכנס לקיליאן אמבפה, שסחט הצלה נהדרת ממנואל נוייר מזווית לא פשוטה
'9
- איזו החמצה! ג'ושוע קימיך הכניס כדור גאוני להארי קיין, שהעביר רוחב בנגיע לדאיוט אופמקנו, שהחמיץ מצב קורץ, שהורחק מהקו
'7
- באיירן קיבלה כדור חופשי מסוכן. מייקל אוליסה ניגש ופגע בחומה, הכדור יצא לקרן
'1
- באיירן פתחה חזק. הכדור הגיע לקונראד ליימר על קצה הרחבה, אך הוא שלח אותו מעל השער
'1
- השופט הוציא את המשחק הענק בברנבאו לדרך!