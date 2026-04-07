ויניסיוס מנסה לעבור (רויטרס)

יש מפגשים טובים, יש מפגשים גדולים, יש מפגשים ענקיים ואז יש את מה שקורה בשעה זו בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד מארחת את באיירן מינכן לעוד קרב בין שתי אימפריות, מהגדולות שידע הענף, במפגש הראשון ברבע גמר ליגת האלופות.

קרב הטיטאנים הזה לא מאכזב אף פעם, כשהדבר היחיד שאפשר להתאכזב ממנו זה שלא קיבלנו את זה בגמר בשנים האחרונות. הפעם האחרונה ששני הצדדים נפגשו הייתה לפני שנתיים, אז חוסלו השלים צמד בלתי נשכח בסיום כדי לתת 1:2 דרמטי לריאל ועלייה לגמר, בדרך לזכייה ה-15 במפעל.

הבלאנקוס בפורמה פחות טובה ודווקא אחרי הפסד מפתיע בדמות 2:1 נגד מיורקה, מה שאולי שם סוף לשאיפות האליפות. זה אומר שנותר להם רק המפעל הבכיר ביבשת, ליגה שבה הם הוכיחו שאי אפשר לעולם להספיד אותם, ובאלופות הם באים אחרי שהדיחו את מנצ’סטר סיטי.

מהצד השני, הבווארים סופרים שלושה ניצחונות ברציפות כולל 2:3 מדהים על פרייבורג במחזור האחרון בליגה, כאשר הם, להבדיל מריאל, בדרך הבטוחה לזכות באליפות. בצ’מפיונס ליג באיירן רמסה את אטאלנטה בדרך לשמונה האחרונות של המפעל, והיא תרצה לחזור לאליאנץ ארנה עם תוצאה טובה.