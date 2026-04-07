יום שלישי, 07.04.2026 שעה 19:16
כדורסל עולמי  >> יורוליג

רבע 1, 03:55: הפועל ת"א - פנרבחצ'ה 4:16

יורוליג, מחזור 36: אחרי הניצחון הענק על פאו, האדומים פתחו עם יכולת מרשימה בצד ההגנתי והשיגו את ההובלה בזכות מיציץ' ובראיינט. מי תחייך בסיום?

אלייז'ה ברייאנט (רועי כפיר)
הפועל תל אביב נלחמת כדי להגיע לטופ 6 בסיום העונה והיא במשחק האחרון שלה רשמה ניצחון ענק על פנאתינייקוס, אבל הסיפור לא נגמר והפנים קדימה. בשעה זו האדומים מארחים בסופיה את פנרבחצ’ה לקרב ענק וגורלי מאוד במאבק על הפלייאוף.

למחזיקת היורוקאפ יש 13 הפסדים העונה ולאלופת אירופה 12, כך שניצחון של הפועל יכול להיות קריטי מאוד להמשך הדרך, ואפילו עדיף בשבע נקודות אחרי שהטורקים ניצחו בשש המפגש הראשון. בכל מקרה, לכל הליגה יש עוד שלושה משחקים, לאדומים עוד ארבעה בעקבות הדרבי שנדחה.

הלו”ז הוא קשוח מאוד, כאשר אמנם במשחק הראשון הקשוח היה וי נגד פאו, אבל נותר כאמור פנר, לאחר מכן אולימפיאקוס, אחרי זה מכבי תל אביב ולסיום מונאקו. כלומר כל הקבוצות שהגיעו לפיינל 4 בעונה שעברה, ודרבי קשוח נגד עודד קטש והשחקנים שלו.

בהפועל ת”א רוצים לסיים בין ששת המקומות הראשונים כדי להבטיח עונה נוספת במפעל הכי יוקרתי ביבשת, ואפילו יש עדיפות לסיים בין ארבעת המקומות הראשונים כדי גם לקבל יתרון ביתיות, אמנם בסופיה, אבל יתרון ביתיות בסדרת הפלייאוף, כדי אולי לחלום על פיינל 4.

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר, דבון הול, טאריק ביברוביץ’, ניקולו מלי וקם בירץ’.

אלייז’ה בראיינט קלע ראשון לשתיים, הפועל ת”א פתחה היטב וליי-אפ של קולין מלקולם כבר העלה אותה ל-2:8. הפועל המשיכה להשיג הגנת ברזל וספגה רק שני סלי שדה בחמש הדקות הראשונות, מיציץ’ ובראיינט בלטו כשחדירה של הראשון וסיומת טובה הובילו ליתרון דו ספרתי ראשון, 4:15.

