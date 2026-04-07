רבע 2, 06:57: הפועל ת"א - פנרבחצ'ה 24:30

הפועל תל אביב נלחמת כדי להגיע לטופ 6 בסיום העונה והיא במשחק האחרון שלה רשמה ניצחון ענק על פנאתינייקוס, אבל הסיפור לא נגמר והפנים קדימה. בשעה זו האדומים מארחים בסופיה את פנרבחצ’ה לקרב ענק וגורלי מאוד במאבק על הפלייאוף.

למחזיקת היורוקאפ יש 13 הפסדים העונה ולאלופת אירופה 12, כך שניצחון של הפועל יכול להיות קריטי מאוד להמשך הדרך, ואפילו עדיף בשבע נקודות אחרי שהטורקים ניצחו בשש המפגש הראשון. בכל מקרה, לכל הליגה יש עוד שלושה משחקים, לאדומים עוד ארבעה בעקבות הדרבי שנדחה.

הלו”ז הוא קשוח מאוד, כאשר אמנם במשחק הראשון הקשוח היה וי נגד פאו, אבל נותר כאמור פנר, לאחר מכן אולימפיאקוס, אחרי זה מכבי תל אביב ולסיום מונאקו. כלומר כל הקבוצות שהגיעו לפיינל 4 בעונה שעברה, ודרבי קשוח נגד עודד קטש והשחקנים שלו.

בהפועל ת”א רוצים לסיים בין ששת המקומות הראשונים כדי להבטיח עונה נוספת במפעל הכי יוקרתי ביבשת, ואפילו יש עדיפות לסיים בין ארבעת המקומות הראשונים כדי גם לקבל יתרון ביתיות, אמנם בסופיה, אבל יתרון ביתיות בסדרת הפלייאוף, כדי אולי לחלום על פיינל 4.

שאראס ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

רבע ראשון – 17:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר, דבון הול, טאריק ביברוביץ’, ניקולו מלי וקם בירץ’.

אוטורו ובירץ' ב"טיפ אוף" (ראובן שוורץ)

אלייז’ה בראיינט קלע ראשון לשתיים, הפועל ת”א פתחה היטב וליי-אפ של קולין מלקולם כבר העלה אותה ל-2:8. הפועל המשיכה להשיג הגנת ברזל וספגה רק שני סלי שדה בחמש הדקות הראשונות, מיציץ’ ובראיינט בלטו כשחדירה של הראשון הסתיימה בסל ועבירה בדרך ליתרון דו ספרתי, 4:16.

וויד בולדווין הכניס את פנרבחצ’ה למשחק עם קליה לשתיים, ופוזשן לאחר מכן עוד שתי קליעות מדויקות מקו העונשין, 16:8.למרות התעוררות של פנר הפועל עדיין שלטה, כשמיציץ’ מצא את אנטוניו בלייקני שקלע שלשה בדרך ליתרון 13:23. הרבע הסתיים עם ווילד בולדווין, כשקליעה שלו קבעה את תוצאת הסיום של הרבע, 17:25 להפועל תל אביב.

אלייז'ה בראיינט עולה לסל (ראובן שוורץ)

רבע שני

בלייקני היה הראשון לקלוע ברבע השני עם שלשה, אך בונזי קולסון הגיב עם שתי נקודות, 19:28 להפועל ת”א.