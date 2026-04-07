ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

בקטלוניה חשפו: הסיבה לכעס של לאמין ימאל

היהלום של בארסה היה לא רגוע ב-1:2 על אתלטיקו, נצפה לא חוגג את שער הניצחון של קבוצתו ובספרד גילו: חילופי דברים עם מאמן השוערים הובילו לכעס

לאמין ימאל (רויטרס)
כמה ימים לאחר הניצחון הדרמטי של ברצלונה על אתלטיקו מדריד במסגרת הליגה הספרדית, נחשפת הסיבה לכעסו של לאמין ימאל במהלך המשחק באצטדיון המטרופוליטנו. על פי דיווח בספרד, תסכולו של מספר 10 של ברצלונה לא היה מקרי, אלא הופנה כלפי חוסה רמון דה לה פואנטה, מאמן השוערים ואחראי האסטרטגיה של הקבוצה.

בהמשך, סרטון שפורסם על ידי DAZN אישר את הפרטים וחיזק את הדיווח. מהתיעוד עולה כי במהלך המחצית השנייה, ימאל החל לאבד סבלנות לאחר שקיבל הערות חוזרות מהקווים. דה לה פואנטה נזף בו על כך שבחר לבעוט לשער במקום למסור, למרות אופציות מסירה שהיו זמינות. גם חלק מחבריו לקבוצה, בהם פראן טורס ורוברט לבנדובסקי, העירו לו במהלך המשחק על קבלת ההחלטות.

לא חגג עם חבריו

יש לציין כי קודם לכן, ימאל דווקא ניסה לפרגן לחבריו עם מספר מסירות מפתח, אך לא זכה לבישולים שהובילו לשערים, דבר שייתכן והגביר את תחושת התסכול שלו. בדקה ה-85, כשהתוצאה עמדה על 1:1, בחר הכישרון הצעיר לבעוט לשער במקום למסור, מהלך שהוביל לתגובה נחרצת מצד דה לה פואנטה מהספסל.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

לאחר שער הניצחון של רוברט לבנדובסקי, ימאל בחר שלא לחגוג עם חבריו, ירד מהמגרש בכעס, וכאשר המאמן האנזי פליק ניסה לברך אותו, סימן השחקן לעבר הספסל, לעבר דה לה פואנטה, שהיה בדרכו לחדר ההלבשה בעקבותיו. בברצלונה צפויים לנסות להרגיע את הרוחות, כאשר במועדון מבינים שמדובר בשחקן צעיר עם אופי תחרותי, אך גם מדגישים את החשיבות של משמעת טקטית ועבודת צוות.

