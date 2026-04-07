בקטלוניה חשפו: הסיבה לכעס של לאמין ימאל

כמה ימים לאחר הניצחון הדרמטי של ברצלונה על אתלטיקו מדריד במסגרת הליגה הספרדית, נחשפת הסיבה לכעסו של לאמין ימאל במהלך המשחק באצטדיון המטרופוליטנו. על פי דיווח בספרד, תסכולו של מספר 10 של ברצלונה לא היה מקרי, אלא הופנה כלפי חוסה רמון דה לה פואנטה, מאמן השוערים ואחראי האסטרטגיה של הקבוצה.

בהמשך, סרטון שפורסם על ידי DAZN אישר את הפרטים וחיזק את הדיווח. מהתיעוד עולה כי במהלך המחצית השנייה, ימאל החל לאבד סבלנות לאחר שקיבל הערות חוזרות מהקווים. דה לה פואנטה נזף בו על כך שבחר לבעוט לשער במקום למסור, למרות אופציות מסירה שהיו זמינות. גם חלק מחבריו לקבוצה, בהם פראן טורס ורוברט לבנדובסקי, העירו לו במהלך המשחק על קבלת ההחלטות.

לא חגג עם חבריו

יש לציין כי קודם לכן, ימאל דווקא ניסה לפרגן לחבריו עם מספר מסירות מפתח, אך לא זכה לבישולים שהובילו לשערים, דבר שייתכן והגביר את תחושת התסכול שלו. בדקה ה-85, כשהתוצאה עמדה על 1:1, בחר הכישרון הצעיר לבעוט לשער במקום למסור, מהלך שהוביל לתגובה נחרצת מצד דה לה פואנטה מהספסל.

לאחר שער הניצחון של רוברט לבנדובסקי, ימאל בחר שלא לחגוג עם חבריו, ירד מהמגרש בכעס, וכאשר המאמן האנזי פליק ניסה לברך אותו, סימן השחקן לעבר הספסל, לעבר דה לה פואנטה, שהיה בדרכו לחדר ההלבשה בעקבותיו. בברצלונה צפויים לנסות להרגיע את הרוחות, כאשר במועדון מבינים שמדובר בשחקן צעיר עם אופי תחרותי, אך גם מדגישים את החשיבות של משמעת טקטית ועבודת צוות.