מה היחס ב-Winner לניצחון של ריאל על באיירן?

ערב גדול של ספורט עומד בפתח, כששלבי ההכרעה בכל הענפים מגיעים להם אל הישורת האחרונה. רבע גמר ליגת האלופות עומד במוקד, כשהערב (שלישי) ריאל מדריד תארח את באיירן מינכן לקרב ענקיות, וארסנל תצא למשחק חוץ מול ספורטינג ליסבון. גם הנציגות הישראליות ביורוליג יעלו הערב על הפרקט, כשהפועל ת”א תפגוש את פנרבחצ’ה ומכבי ת”א את בסקוניה.

ריאל מדריד – באיירן מינכן

איזה משחק ענק מצפה לנו בסנטיאגו ברנבאו האייקוני. כשהכרטיס לחצי הגמר על הפרק והיוקרה מרחפת באוויר, מומחי ה-Winner קבעו כי הבווארים מגיעים כפייבוריטים והעניקו להם יחס של 2.30. ניצחון של הבלאנקוס לא נמצא רחוק משם ועומד על פי 2.40, בעוד שתיקו בתום 90 הדקות מקבל יחס של 3.85.

אמבפה (IMAGO)

ספורטינג ליסבון – ארסנל

עוד קרב מרתק ברבע גמר ליגת האלופות, רק שכאן יש לנו פייבוריטית ברורה. ארסנל היא ללא ספק אחת המועמדות הבכירות להניף את הגביע עם האוזניים הגדולות וניצחון שלה עומד על פי 1.80. הפתעה גדולה וניצחון של ספורטינג מקבל יחס של 3.95, בעוד שתיקו בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.40.

ויקטור גיוקרש. יפגוש את האקסית (IMAGO)

הפועל ת”א – פנרבחצ’ה

קרב צמרת נהדר מצפה לנו באולם 8888 שבסופיה. אומנם האדומים נאלצו לנדוד חזרה לבירת בולגריה, אבל הם מגיעים אחרי ניצחון סופר חשוב על פנאתינייקוס, כשניצחון שלהם מול הטורקים ב-2 נקודות ומעלה מקבל יחס של 1.75. ניצחון של פנר או הפסד שלה בעד נקודה עומד על פי 1.85.

אלייז'ה בראיינט ואנטוניו בלייקני (הפועל ת"א)

בסקוניה – מכבי ת”א

החבורה של עודד קטש נמצאת בריצה אדירה במסגרת היורוליג והם עומדים על סף הכניסה לפליי-אין, כשכל משחק שנותר הוא משחק על עונה שלמה. ניצחון של הצהובים במשחק בנקודה אחת ומעלה עומד על פי 1.80, בעוד שהפסד שלהם וניצחון ספרדי מקבל גם כן יחס של 1.80.