יום שלישי, 07.04.2026 שעה 11:35
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מה היחס ב-Winner לניצחון של ריאל על באיירן?

שתי הענקיות יפגשו בברנבאו והמומחים מעניקים יחס של 2.40 לבלאנקוס, בעוד שהגרמנים פייבוריטים עם 2.30. וגם: ארסנל - ספורטינג והישראליות ביורוליג

אנטוניו רודיגר והארי קיין (רויטרס)
ערב גדול של ספורט עומד בפתח, כששלבי ההכרעה בכל הענפים מגיעים להם אל הישורת האחרונה. רבע גמר ליגת האלופות עומד במוקד, כשהערב (שלישי) ריאל מדריד תארח את באיירן מינכן לקרב ענקיות, וארסנל תצא למשחק חוץ מול ספורטינג ליסבון. גם הנציגות הישראליות ביורוליג יעלו הערב על הפרקט, כשהפועל ת”א תפגוש את פנרבחצ’ה ומכבי ת”א את בסקוניה.

ריאל מדריד – באיירן מינכן

איזה משחק ענק מצפה לנו בסנטיאגו ברנבאו האייקוני. כשהכרטיס לחצי הגמר על הפרק והיוקרה מרחפת באוויר, מומחי ה-Winner קבעו כי הבווארים מגיעים כפייבוריטים והעניקו להם יחס של 2.30. ניצחון של הבלאנקוס לא נמצא רחוק משם ועומד על פי 2.40, בעוד שתיקו בתום 90 הדקות מקבל יחס של 3.85.

ספורטינג ליסבון – ארסנל

עוד קרב מרתק ברבע גמר ליגת האלופות, רק שכאן יש לנו פייבוריטית ברורה. ארסנל היא ללא ספק אחת המועמדות הבכירות להניף את הגביע עם האוזניים הגדולות וניצחון שלה עומד על פי 1.80. הפתעה גדולה וניצחון של ספורטינג מקבל יחס של 3.95, בעוד שתיקו בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.40.

הפועל ת”א – פנרבחצ’ה

קרב צמרת נהדר מצפה לנו באולם 8888 שבסופיה. אומנם האדומים נאלצו לנדוד חזרה לבירת בולגריה, אבל הם מגיעים אחרי ניצחון סופר חשוב על פנאתינייקוס, כשניצחון שלהם מול הטורקים ב-2 נקודות ומעלה מקבל יחס של 1.75. ניצחון של פנר או הפסד שלה בעד נקודה עומד על פי 1.85.

בסקוניה – מכבי ת”א

החבורה של עודד קטש נמצאת בריצה אדירה במסגרת היורוליג והם עומדים על סף הכניסה לפליי-אין, כשכל משחק שנותר הוא משחק על עונה שלמה. ניצחון של הצהובים במשחק בנקודה אחת ומעלה עומד על פי 1.80, בעוד שהפסד שלהם וניצחון ספרדי מקבל גם כן יחס של 1.80.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
