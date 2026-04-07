אריק גילה על פיטרת סבו באוטובוס לפני אתלטיקו

רגעים קשים במיוחד עברו על בלם ברצלונה, אריק גארסיה, שעות ספורות לפני המשחק מול אתלטיקו מדריד, כאשר קיבל את הבשורה על פטירת סבו. על פי הדיווחים, גארסיה עודכן על האירוע בזמן שהיה עם חבריו לקבוצה באוטובוס בדרך לאצטדיון.

לאחר שקיבל את השיחה, ירד השחקן מהאוטובוס כשהוא נסער מאוד ונראה מתקשה לעכל את הבשורה הקשה וכשהוא מדבר בנייד שלו. מאמן הקבוצה, האנזי פליק, שהבחין במתרחש, עצר את עיסוקיו, ירד מהאוטובוס וניגש מיד לשחקן.

פליק ניחם, גארסיה בחר לשחק

פליק חיבק את גארסיה וניסה לתמוך בו ברגעים הרגישים, במה שהפך לרגע אנושי ומרגש במיוחד. למרות הכאב הגדול והמצב הנפשי המורכב, גארסיה קיבל החלטה אמיצה להמשיך כמתוכנן ולקחת חלק במשחק מול אתלטיקו מדריד, כשהוא מראה אופי ונחישות יוצאי דופן.

בברצלונה ציינו את המחויבות של השחקן ואת רוח הלחימה שלו, כשהמועדון כולו עומד מאחוריו בתקופה הקשה. אגב, נזכיר שהקטלונים רשמו 1:2 דרמטי שנתן להם צעד עצום בדרך לאליפות שנייה ברציפות, כאשר אריק שיחק 78 דקות עד שגאבי החליף אותו.