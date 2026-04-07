יום שלישי, 07.04.2026 שעה 11:34
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"עוד פרק בין אגדות": ספרד וגרמניה לובשות חג

הכל מוכן שבאיירן תתארח אצל ריאל (22:00), שמארגנת תפאורת ענק וגג סגור: "היריבות שלא מפסיקה לתת". קיין צפוי לפתוח, ארבלואה יעדיף את מיליטאו

הכותרות בספרד (צילום מסך)
ארבעה מפגשים יש ברבע גמר ליגת האלופות, אבל אין בכלל ספק מה הגדול ביותר. המפגש הראשון מבין שניים בקרב הטיטנאים בין ריאל מדריד לבאיירן מינכן ישוחק היום (שלישי, 22:00), כאשר הבלאנקוס יארחו את הבווארים בסנטיאגו ברנבאו גועש ורועש עם גג סגור, בעוד פרק ביריבות המופלאה בין שתיים מענקיות ההיסטוריה של הענף.

כמעט בכל פעם שהצדדים נפגשים זה גדול. בפעם שעברה לפני שנתיים חוסלו העלה את ריאל לגמר בדרך לזכייה ה-15 עם אותו צמד מטורף בסיום כדי להפוך ל-1:2, זאת אחרי 2:2 באליאנץ ארנה. הפעם, המפגש הראשון ייערך בבירת ספרד, מה שנותן יתרון לגרמנים. בכל מקרה, ספרד וגרמניה לובשות חג לקראת המאורע.

“משחק שהוא גמר”: דריכות בספרד וגרמניה

“הכל או כלום”, זעקה הכותרת ב’מארקה הבוקר. “ריאל מדריד נאחזת בליגת האלופות כסיכוי היחיד שלה לזכות בתואר. באיירן מגיעה לברנבאו כשהארי קיין במרכז הענייינים, ובכל מקרה יש גם את מייקל אוליסה ולואיס דיאס”, המשיכו בעיתון בבירת ספרד. ב’אס’ הספרדי הלכו עם כותרת של “הסיוט של באיירן”, בעקבות כך שלרוב ריאל חוגגת במפגשים. “עוד פרק בין אגדות, היריבות שלא מפסיקה לתת”.

חוסלו בטירוף במפגש הקודם (IMAGO)חוסלו בטירוף במפגש הקודם (IMAGO)

בצד השני, בתקשורת הגרמנית דרוכים גם כן לקראת המפגש. “המשחק שכל שנה יכול ולפעמים צריך להיות הגמר שוב פעם משוחק לפני כן”, כתבו ב’קיקר’. סימני השאלה הם סביב הארי קיין שלא שיחק במשחק הליגה האחרון והוגדר בספק, כאשר ב’קיקר’ טוענים שההחלטה תתקבל בסמוך למשחק, ב’בילד’ טוענים שהאנגלי כשיר והכל בסדר ובאתרים אחרים מיישרים קו שכנראה הוא יפתח.

מיליטאו צפוי לפתוח בריאל, גנאברי בבאיירן

אז משם להרכבים המשוערים, ונתחיל עם המארחת. הסימנים מעידים שאלברו ארבלואה יפתח דווקא עם אדר מיליטאו, שרק חזר מפציעה ארוכה וכבש אפילו בהפסד למיורקה. הברזילאי אמור להיות מועדף על פני דין האוסן ולעלות לצד אנטוניו רודיגר, כאשר טיאגו פיטארץ’ גם כן זוכה לעדיפות באמצע. כמובן שוויניסיוס וקיליאן אמבפה ישחקו מקדימה.

הארי קיין. העיניים עליו (IMAGO)הארי קיין. העיניים עליו (IMAGO)

אגב, בחלק מהאתרים בספרד טוענים שפראן גארסיה יפתח במקומו של אלברו קאררס. בכל מקרה, הדיווחים גם אומרים שאוהדי ריאל מכינים תפאורת ענק. מהצד השני, הארי קיין אמנם השאלה הגדולה, אבל כאמור הלך הרוח הוא שהוא יעלה ב-11 ולצידו מקדימה סרג’ גנאברי, מייקל אוליסה ולואיס דיאס. דאיו אופמקאנו וג’ונתן טה צפויים לפתוח כצמד הבלמים, מנואל נוייר בין הקורות. 

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: אנדריי לונין, טרנט אלכנסדר ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס (פראן גארסיה), אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, טיאגו פיטארץ’, ארדה גולר, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של באיירן מינכן: מנואל נוייר, קונראד ליימר, ג’ונתן טה, דאיו אופמקאנו, יוסיפ סטאניסיץ’, אלכסנדר פאבלוביץ’, יוזואה קימיך, מייקל אוליסה, סרג’ גנאברי, לואיס דיאס והארי קיין.

