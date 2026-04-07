מיציץ' בסגל של הפועל ת"א למשחק נגד פנרבחצ'ה

הפועל תל אביב עצרה תקופה רעה בצורה הכי מתוקה שיש, עם אחד הניצחונות הכי גדולים שלה העונה. האדומים חגגו 88:92 עצום על פנאתינייקוס, אבל גם הם יודעים שהמשימה רחוקה מלהיות גמורה והלו”ז הקשוח ממשיך עם שבוע כפול מאתגר במיוחד. השבוע הזה מתחיל היום (שלישי, 19:00) עם מפגש בסופיה מול פנרבחצ’ה.

מחזיקת היורוקאפ תארח את אלופת אירופה כשהיא יודעת שאם היא תנצח אותה בשבע נקודות ומעלה היא תשווה את מאזן ההפסדים של שני הצדדים, ואם הפועל תנצח במשחק החסר היא תהיה במקדמה על הטורקים, שניצחו במפגש הראשון בשש נקודות. אחרי פנר, להפועל ת”א יישארו מפגשים נגד אולימפיאקוס, מכבי ת”א ומונאקו.

הטבלה ביורוליג מטורפת, כאשר אולימפיאקוס ראשונה עם 12 הפסדים, פנר שנייה עם 12 הפסדים, ריאל שלישית עם 13 הפסדים, ולנסיה רביעית עם 13 הפסדים, הפועל חמישית עם 13 הפסדים, ז’לגיריס שישית עם 14 הפסדים ולאחר מכן פאו וברצלונה עם 15 הפסדים, והכוכב האדום ומונאקו עם 16, כל זאת כשלכולן יש שלושה משחקים נוספים, ולהפועל ומכבי ארבעה.

מיציץ’ בסגל

האדומים זכו ליומיים חופש אחרי הניצחון על פאו וחזרו לעניינים, כאשר וסיליה מיציץ’ הלך לרופא שלו בגרמניה לטיפולים בברך אחרי שחטף מכה נגד הירוקים. במועדון מסבירים שהסרבי מבקר בגרמניה את הרופא כמעט בכל הזדמנות שיש העונה ושזה לא אירוע חריג בכלל, אבל הפעם הוא כן קיבל מכה קטנה ובספק.

בכל מקרה, במועדון היו אופטימיים שהכוכב, שהיה טוב בניצחון על פנאתינייקוס ואף בלט ברבע השלישי, דווקא ברבע שקבוצתו הייתה לא טובה, ישחק בסופו של דבר במפגש החשוב נגד פנרבחצ’ה ולאחר מכן גם נגד אולימפיאקוס ובהמשך לכך עם פרסום הסגל הוא נכלל בתוכו. אגב, למשחק נגד היוונים יש צפי של לא מעט קהל, בגלל שכוכב הקבוצה הוא סשה וזנקוב הבולגרי, והקהל המקומי ירצה לבוא לראות את הכוכב שלו.