אחרי 37 שנים: מישיגן זכתה בטורניר המכללות

חודש במרץ בכדורסל המכללות הוא תופעה של ממש, כזו שלא הרבה אנשים יודעים להסביר. הטורניר השנתי מספק לנו על בסיס קבוע רגעי קסם ודרמה שאנחנו פשוט לא רואים באף מקום אחר, והלילה (בין שני לשלישי) הוא הגיע לסיומו, כשלראשונה מאז 1989, מישיגן הניפה את הגביע היוקרתי אחרי 63:69 על יוקון בגמר.

הוולברינס הגיעו כפייבוריטים אחרי עונה אדירה וטורניר בה הפגינו דומיננטיות מוחלטת, כולל ניצחון 73:91 על קבוצה גדולה אחרת, אריזונה, בחצי הגמר. מישיגן שלטה במשחק וסיימה את המחצית הראשונה כשידה על העליונה, והיא לא הורידה רגל מהגז, שמרה על ריכוז גם ב-20 הדקות האחרונות ויצאה מנצחת מהאצטדיון באינדיאנה.

שחקני מישיגן וולברינס חוגגים את הניצחון (רויטרס)

אליוט קדאו היה השחקן המוביל שלה במשחק, כשסיים עם 19 נקודות ב-30 דקות. גם יאקסל לנדבורג ומורז ג’ונסון ג’וניור היו שם לעזור כשבלטו וקלעו 13 ו-12 נקודות בהתאמה. אלכס קרבאן צלף 17 נק’ עבור יוקון, אך זה לא היה מספיק כדי להתגבר על הוולברינס החזקים.