יום שלישי, 07.04.2026 שעה 11:35
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות
ליגת המכללות 25-26
069-791אונ' פורדו
079-691אונ' מיאמי

אחרי 37 שנים: מישיגן זכתה בטורניר המכללות

הוולברינס, שהפגינו דומיננטיות מוחלטות לאורך כל חודש מרץ והיו הקבוצה הטובה ביותר בקולג'ים, הניפו את הגביע היוקרתי אחרי 63:69 על יוקון בגמר

|
מישיגן וולברינס מניפה את גביע המכללות (רויטרס)
חודש במרץ בכדורסל המכללות הוא תופעה של ממש, כזו שלא הרבה אנשים יודעים להסביר. הטורניר השנתי מספק לנו על בסיס קבוע רגעי קסם ודרמה שאנחנו פשוט לא רואים באף מקום אחר, והלילה (בין שני לשלישי) הוא הגיע לסיומו, כשלראשונה מאז 1989, מישיגן הניפה את הגביע היוקרתי אחרי 63:69 על יוקון בגמר.

הוולברינס הגיעו כפייבוריטים אחרי עונה אדירה וטורניר בה הפגינו דומיננטיות מוחלטת, כולל ניצחון 73:91 על קבוצה גדולה אחרת, אריזונה, בחצי הגמר. מישיגן שלטה במשחק וסיימה את המחצית הראשונה כשידה על העליונה, והיא לא הורידה רגל מהגז, שמרה על ריכוז גם ב-20 הדקות האחרונות ויצאה מנצחת מהאצטדיון באינדיאנה.

שחקני מישיגן וולברינס חוגגים את הניצחון (רויטרס)שחקני מישיגן וולברינס חוגגים את הניצחון (רויטרס)

אליוט קדאו היה השחקן המוביל שלה במשחק, כשסיים עם 19 נקודות ב-30 דקות. גם יאקסל לנדבורג ומורז ג’ונסון ג’וניור היו שם לעזור כשבלטו וקלעו 13 ו-12 נקודות בהתאמה. אלכס קרבאן צלף 17 נק’ עבור יוקון, אך זה לא היה מספיק כדי להתגבר על הוולברינס החזקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
