"חולמים הכי גבוה שיש": בהפועל תל אביב חוגגים

הפועל תל אביב פתחה אמש (שני) מחדש את העונה שלה בצורה הכי טובה שאפשר. אחרי שלפני הפגרה נעצרה עם 0:0 מול בני סכנין בדוחא, האדומים חזרו חדים וגברו 0:2 בבלומפילד על מכבי חיפה. הניצחון לא רק העניק שלוש נקודות חשובות, אלא גם פתח פער של תשע נקודות מהמקום החמישי, בו נמצאת הקבוצה הירוקה, ובמקביל קירב את הפועל לצמרת הגבוהה ואפילו לחלום על אליפות סנסציונית.

"אנחנו חולמים הכי גבוה שיש", אמר אחד השחקנים בקבוצה, "אם מכבי תל אביב בפער 7 נקודות חולמת על מאבק אליפות גם אנחנו יכולים, אבל נתקדם משחק אחר משחק. אם נסתכל רחוק מדי נקבל בראש". במועדון חגגו את הניצחון על הירוקים לראשונה מאז 2020, אז גם זה היה ללא קהל, ולראשונה בבלומפילד מאז 2014, כך שהפועל של ברדה הורידה עוד קוף מהגב בנוסף לדרבי.

פרימור לשחקנים: “כ”כ גאה בכם”, מחמאות לברדה

בסיום המשחק, מנכ"ל המועדון גיא פרימור נכנס לחדר ההלבשה ונשא נאום נלהב בפני השחקנים: “עברנו הרבה בחודש האחרון, וכולם פה הקריבו, עם המשפחות והכל. ואז נסענו לקפריסין והשחקנים שלנו נסעו ברחבי העולם, אנחנו מקריבים הרבה רק בשביל הרגעים האלה. להיות פה על המגרש ביחד, אפילו היום עם האזעקות והכל, אני יודע שזה מעצבן וזה מטורף, אבל תמיד יש סיבה למה אנחנו ביחד. אני כל כך גאה בכם, בכל אחד ואחד מכם, אתם משמחים את האוהדים שלנו. ותזכרו דבר אחד, רק התחלנו. יש לנו משחק גדול נגד הפועל פתח תקווה. הקבוצה שלנו יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, תזכרו את זה, אנחנו לא עוצרים. הלב שיש פה, אין לאף קבוצה".

גיא פרימור (רדאד ג'בארה)

במועדון החמיאו למאמן הקבוצה אליניב ברדה שביצע כמה מהלכים מעניינים בהרכב ולמרות החיסורים בקישור הקבוצה נראתה אותה קבוצה רעבה ואגרסיבית. מרקוס קוקו קיבל את המקום באגף שמאל, בעוד שבקישור עלו יחד טל ארצ'ל, רועי אלקוקין ועומרי אלטמן. בנוסף, פרנן מאיימבו חזר להרכב לראשונה מאז שנפצע בדרבי, והציג יכולת מרשימה במרכז ההגנה ומנהיגות. אגב, קוקו קיבל צהוב חמישי וייעדר נגד הפועל פ”ת.

למרות החיסרון של אנדריאן קרייב ולוקאס פלקאו, שני שחקני מפתח בקישור, בהפועל דווקא ראו בכך הוכחה לעומק ולחוזק הקבוצתי. במועדון הדגישו כי הקבוצה לא תלויה בשחקן אחד, וברדה הצליח להעמיד מערך מאוזן ויעיל גם ללא השניים. "זאת הגדולה של ברדה, הקבוצה לא תלויה באף שחקן. תוציא כל אחד מהשחקנים, יש תמיד אחרים שיתנו את הכל ולא תרגיש בחסרונם", אמרו במועדון.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

שבחים גם לשחקנים, הערכה זהירה שקרייב ינחת בקרוב

מי שזכו למחמאות היו רועי אלקוקין, עומרי אלטמן וטל ארצ'ל שניהלו היטב את מרכז המגרש, וגם לויזוס לואיזו, שהיה הבולט בחלק הקדמי, סחט את הכרטיס האדום ששינה את המשחק, סחט את הפנדל הראשון וכבש את הפנדל השני במשחק. גם סתיו טוריאל קיבל שבחים לאחר שנתן משחק טוב ואף כבש את הפנדל הראשון שהעלה את מאזנו ל-12 כיבושים בליגה, ולאור ההיעדרות של דן ביטון הוא מסתער על מלכות השערים.

בגזרת קרייב, הקשר ממשיך לשמור על קשר רציף עם אנשי המועדון וצפוי לחזור לישראל בתחילת השבוע. הוא עצמו לא חושש מהמצב, אך בני משפחתו מודאגים, ובינתיים בקבוצה עושים מאמצים להרגיע אותו ולהכין את הקרקע לחזרתו הקרובה, ההערכה הזהירה שייתכן וינחת בימים הקרובים.