יום שלישי, 07.04.2026 שעה 08:30
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

אליניב ברדה בנה קבוצה שלא תלויה באף שחקן

החיסורים בקישור, החזרה של מאיימבו והיציבות שהכניס להגנה, לויזו, עומק הסגל והאם יש סיכוי לאליפות סנסציונית? האזינו לפודקאסט הפועל תל אביב

פרננד מאיימבו ואליניב ברדה חוגגים (רדאד ג'בארה)
אחרי שנעצרה לפני המלחמה עם תיקו מאופס באצטדיון דוחא מול בני סכנין, הפועל תל אביב חזרה ברגל ימין עם חזרת המשחקים כשגברה 0:2 בבלומפילד על מכבי חיפה ושמרה על מאזן מושלם באצטדיון הביתי שלה ביפו. הניצחון של הקבוצה של אליניב ברדה מרחיק אותה 9 נקודות מהמקום החמישי, בו נמצאים הירוקים, ומקרב אותה בנוסף למקום הראשון ואולי לחלום אליפות סנסציוני.

איציק כלפי ועמית לוינטל עם פרק החזרה לליגה בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE. על הבחירות של ברדה והקרדיט שמגיע לו, ההרכב שפתח, החיסרון של קרייב ופלקאו במרכז המגרש, היכולות של לויזוס לואיזו בחלק הקדמי והכרטיס האדום שסחט, לצד החזרה של פרננד מאיימבו והיציבות שהכניס להגנה.

עוד בפרק: האם הפועל יכולה לחלום על אליפות, המשמעות הקריטית של עומק הסגל, מצבו של קרייב והחזרה הצפויה שלו לישראל. השיא ההיסטורי שיכול להיקבע במשחק הבית הבא, מבט לעבר הפלייאוף העליון והאתגר שמחכה במושבה נגד הפועל פתח תקווה. האזנה נעימה

