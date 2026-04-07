אליניב ברדה בנה קבוצה שלא תלויה באף שחקן

אחרי שנעצרה לפני המלחמה עם תיקו מאופס באצטדיון דוחא מול בני סכנין, הפועל תל אביב חזרה ברגל ימין עם חזרת המשחקים כשגברה 0:2 בבלומפילד על מכבי חיפה ושמרה על מאזן מושלם באצטדיון הביתי שלה ביפו. הניצחון של הקבוצה של אליניב ברדה מרחיק אותה 9 נקודות מהמקום החמישי, בו נמצאים הירוקים, ומקרב אותה בנוסף למקום הראשון ואולי לחלום אליפות סנסציוני.

איציק כלפי ועמית לוינטל עם פרק החזרה לליגה בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE. על הבחירות של ברדה והקרדיט שמגיע לו, ההרכב שפתח, החיסרון של קרייב ופלקאו במרכז המגרש, היכולות של לויזוס לואיזו בחלק הקדמי והכרטיס האדום שסחט, לצד החזרה של פרננד מאיימבו והיציבות שהכניס להגנה.

עוד בפרק: האם הפועל יכולה לחלום על אליפות, המשמעות הקריטית של עומק הסגל, מצבו של קרייב והחזרה הצפויה שלו לישראל. השיא ההיסטורי שיכול להיקבע במשחק הבית הבא, מבט לעבר הפלייאוף העליון והאתגר שמחכה במושבה נגד הפועל פתח תקווה. האזנה נעימה