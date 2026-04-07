יום שלישי, 07.04.2026 שעה 08:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
65%9322-968080דנבר נאגטס
65%8611-901578יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
48%9082-909879גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

אחרי ההפסד: המצב של דני פורטלנד בפליי-אין

המטרה: מקום 8. הבלייזרס נכנעו לדנבר בהארכה בדרך למאזן של 39:40, הקליפרס במקום ה-8 עם 38:40. ההכרעה ככל הנראה: במפגש שנותר בין שני הצדדים

דני אבדיה מול כריסטן בראון (רויטרס)
פורטלנד תהיה בפליי-אין בוודאות, אבל השאיפה שלה לסיים במקומות 7 או 8 חטפו מכה עם הפסד כואב הלילה (בין שני לשלישי) בדמות 137:132 לדנבר בהארכה בחוץ. הבלייזרס שבו למסלול ההפסדים וירדו למאזן של 39:40 חיובי, כשנותרו להם עוד שלושה משחקים לסיום העונה הסדירה.

נזכיר, מקומות 9 ו-10 יצטרכו לנצח שני משחקים כדי להגיע לפלייאוף, מקומות 7 ו-8 רק משחק אחד. פיניקס תסיים שביעית כשיש לה מאזן של 43 ניצחונות ו-35 הפסדים, אבל את הקליפרס דני אבדיה וחבריו כן יכולים לעקוף, כאשר החבורה מ-LA עם 40 ניצחונות ו-38 הפסדים.

לקליפרס נותרו ארבעה משחקים וככל הנראה הכל ייפול על המפגש הישיר, כאשר המפגשים שלהם הם מול דאלאס, אוקלהומה, פורטלנד וגולדן סטייט. לבלייזרס נותר לשחק נגד סן אנטוניו, הקליפרס וסקרמנטו, והכל פתוח במאבק הלוהט.

משחק טוב לאבדיה

בחזרה למשחק נגד דנבר. פורטלנד הצליחה לגרד הארכה נגד הקבוצה הכי לוהטת ב-NBA, אבל בסופו של דבר הנאגטס שרדו ורשמו ניצחון תשיעי ברציפות כדי לעקוף את הלייקרס. דני אבדיה בלט עם 26 נקודות, 4 ריבאונדים, 7 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, כשהוא קלע ב-40% מהשדה, רק 16% ל-3, ו-13 מ-14 מקו העונשין.

אגב, הפורוורד הישראלי שם את הסל האחרון לפני ההארכה ובעצם כפה אותה, כאשר במצב של 123:125 לדנבר חדירה נהדרת שלו סחטה חמש דקות נוספות של כדורסל. 

