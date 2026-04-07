יום חמישי, 09.04.2026 שעה 13:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
70%8416-908879בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
55%8996-916780טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
48%9504-956480מיאמי היט
40%9320-881580מילווקי באקס
40%9663-932080שיקגו בולס
27%9117-843379ברוקלין נטס
24%9603-891379אינדיאנה פייסרס
22%9666-880378וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8716-913479יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

אחרי ההפסד: המצב של דני ופורטלנד בפליי-אין

המטרה: מקום 8. הבלייזרס נכנעו לדנבר בהארכה בדרך למאזן של 39:40, הקליפרס במקום ה-8 עם 38:40. ההכרעה ככל הנראה: במפגש שנותר בין שני הצדדים

דני אבדיה מול כריסטן בראון (רויטרס)
דני אבדיה מול כריסטן בראון (רויטרס)

פורטלנד תהיה בפליי-אין בוודאות, אבל השאיפה שלה לסיים במקומות 7 או 8 חטפו מכה עם הפסד כואב הלילה (בין שני לשלישי) בדמות 137:132 לדנבר בהארכה בחוץ. הבלייזרס שבו למסלול ההפסדים וירדו למאזן של 39:40 חיובי, כשנותרו להם עוד שלושה משחקים לסיום העונה הסדירה.

נזכיר, מקומות 9 ו-10 יצטרכו לנצח שני משחקים כדי להגיע לפלייאוף, מקומות 7 ו-8 רק משחק אחד. פיניקס תסיים שביעית כשיש לה מאזן של 43 ניצחונות ו-35 הפסדים, אבל את הקליפרס דני אבדיה וחבריו כן יכולים לעקוף, כאשר החבורה מ-LA עם 40 ניצחונות ו-38 הפסדים.

לקליפרס נותרו ארבעה משחקים וככל הנראה הכל ייפול על המפגש הישיר, כאשר המפגשים שלהם הם מול דאלאס, אוקלהומה, פורטלנד וגולדן סטייט. לבלייזרס נותר לשחק נגד סן אנטוניו, הקליפרס וסקרמנטו, והכל פתוח במאבק הלוהט.

דני אבדיה (רויטרס)

משחק טוב לאבדיה

בחזרה למשחק נגד דנבר. פורטלנד הצליחה לגרד הארכה נגד הקבוצה הכי לוהטת ב-NBA, אבל בסופו של דבר הנאגטס שרדו ורשמו ניצחון תשיעי ברציפות כדי לעקוף את הלייקרס. דני אבדיה בלט עם 26 נקודות, 4 ריבאונדים, 7 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, כשהוא קלע ב-40% מהשדה, רק 16% ל-3, ו-13 מ-14 מקו העונשין.

אגב, הפורוורד הישראלי שם את הסל האחרון לפני ההארכה ובעצם כפה אותה, כאשר במצב של 123:125 לדנבר חדירה נהדרת שלו סחטה חמש דקות נוספות של כדורסל. 

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
