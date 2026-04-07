אחרי ההפסד: המצב של דני ופורטלנד בפליי-אין

פורטלנד תהיה בפליי-אין בוודאות, אבל השאיפה שלה לסיים במקומות 7 או 8 חטפו מכה עם הפסד כואב הלילה (בין שני לשלישי) בדמות 137:132 לדנבר בהארכה בחוץ. הבלייזרס שבו למסלול ההפסדים וירדו למאזן של 39:40 חיובי, כשנותרו להם עוד שלושה משחקים לסיום העונה הסדירה.

נזכיר, מקומות 9 ו-10 יצטרכו לנצח שני משחקים כדי להגיע לפלייאוף, מקומות 7 ו-8 רק משחק אחד. פיניקס תסיים שביעית כשיש לה מאזן של 43 ניצחונות ו-35 הפסדים, אבל את הקליפרס דני אבדיה וחבריו כן יכולים לעקוף, כאשר החבורה מ-LA עם 40 ניצחונות ו-38 הפסדים.

לקליפרס נותרו ארבעה משחקים וככל הנראה הכל ייפול על המפגש הישיר, כאשר המפגשים שלהם הם מול דאלאס, אוקלהומה, פורטלנד וגולדן סטייט. לבלייזרס נותר לשחק נגד סן אנטוניו, הקליפרס וסקרמנטו, והכל פתוח במאבק הלוהט.

דני אבדיה (רויטרס)

משחק טוב לאבדיה

בחזרה למשחק נגד דנבר. פורטלנד הצליחה לגרד הארכה נגד הקבוצה הכי לוהטת ב-NBA, אבל בסופו של דבר הנאגטס שרדו ורשמו ניצחון תשיעי ברציפות כדי לעקוף את הלייקרס. דני אבדיה בלט עם 26 נקודות, 4 ריבאונדים, 7 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, כשהוא קלע ב-40% מהשדה, רק 16% ל-3, ו-13 מ-14 מקו העונשין.

אגב, הפורוורד הישראלי שם את הסל האחרון לפני ההארכה ובעצם כפה אותה, כאשר במצב של 123:125 לדנבר חדירה נהדרת שלו סחטה חמש דקות נוספות של כדורסל.