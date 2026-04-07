יום שלישי, 07.04.2026 שעה 08:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

קנס של 8,000 ש"ח והפחתת 2 נק' לצעירי א.א. פאחם

דו"ח השיפוט החמור הוביל את עו"ד נעם ליובין לפסוק עונש כבד לקבוצה מליגה א' צפון. 3 בעלי תפקיד במועדון הורחקו ל-6 משחקים בפועל. כל הפרטים

שחקני צעירי אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
יממה לפני מצבע "שאגת הארי", נפגשו צעירי אום אל פאחם ומכבי נווה שאנן במסגרת המחזור ה-22 בליגה א' צפון, משחק שהסתיים לו בתוצאה 1:2 לנווה שאנן באצטדיון השלום באום אל פאחם. לאחר שריקת הסיום מפיו של שון בניזרי, "ירדו חברי הנהלה שלא היו רשומים בדו"ח המשחק לכר הדשא והתחילו לריב מכות עם אנשי צוות מנווה שאנן", נכתב בדו"ח השיפוט.

נוכח הדו"ח של השופט, האגף המשפטי החליט להעמיד לדין את צעירי אום אל פאחם בגין "התפרעות, תגרה ותקיפה", "התפרצות לשדה המשחק" ו"הופעה למשחק בניגוד להוראות". מעבר לכך, עלי מחאמיד (חבר הנהלה), מוסטפא מחאמיד (חבר הנהלה) ועלי מחאמיד (היו"ר והמנכ"ל) הועמדו לדין, כ"א, בגין "השתתפות בקטטה".

הדיון נערך בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, שקבע כי גם צעירי אום אל פאחם, גם עלי מחאמיד, גם מוסטפא מחאמיד וגם עלי מחאמיד הנוסף אשמים בכל הסעיפים עליהם הועמדו לדין. צעירי אום אל פאחם ספגה עונש חמור בדמות הפחתת שתי נקודות בפועל, קנס כספי בגובה 8,000 שקלים ועוד הפחתת שלוש נקודות על תנאי.

"היה ויוחלט באופן סופי כי תופסק פעילות הליגה בעונה הנוכחית באופן מיידי- יחול העונש בתחילתה של העונה הבאה 26/27. היה ויוחלט כי הליגה תימשך כסדרה, יופחתו שתי נקודות הליגה ממאזנה של הנאשמת עוד בעונה הנוכחית", נכתב בידי עו"ד נעם ליובין בדבר הפחתת שתי הנקודות ממאזנה של הקבוצה בפועל.

ביחס לעונש הפחתת שלוש נקודות ממאזן הקבוצה על תנאי, נכתב "במקרה של הרשעה חוזרת בעבירה של השתתפות בקטטה תגרה תקיפה הכוללת בתוכה רכיב של נסיבות מחמירות . גם כאן הרי שתוקף התנאי הינו לשנה, החל מעת חידוש הליגה באופן סדיר – אם בעונה הנוכחית אם בתחילתה של העונה הבאה".

בדבר עונשם של עלי מחאמיד, גם מוסטפא מחאמיד וגם עלי מחאמיד הנוסף, נכתב "עונש של הרחקה ל-6 חודשים מעת חידוש פעילות הליגה – אם בעונה הנוכחית – אם בעונה הבאה כאשר מובהר כי אם תחודש הליגה העונה הרי שתקופת פגרת הקיץ לא תובא בחשבון במניין הימים". עונשו של העונש תקף עד לתאריך 07/10/2026.

| דו"ח השופט

"לאחר שריקת הסיום ירדו חברי הנהלה שלא היו רשומים בדו”ח המשחק לכר הדשא והתחילו לריב מכות עם אנשי צוות מנווה שאנן. לא זוהו אנשים ספציפיים. ירדתי יחסית מהר לחדר הלבשה כי צוות האבטחה רצה שארד כיוון שהיו המון אנשים שלא רשומים בכר הדשא.; אי-הגשת רשימת שחקנים בזמן; איחור של 19 דקות בהגשת הרשימה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */