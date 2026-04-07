קנס של 8,000 ש"ח והפחתת 2 נק' לצעירי א.א. פאחם

יממה לפני מצבע "שאגת הארי", נפגשו צעירי אום אל פאחם ומכבי נווה שאנן במסגרת המחזור ה-22 בליגה א' צפון, משחק שהסתיים לו בתוצאה 1:2 לנווה שאנן באצטדיון השלום באום אל פאחם. לאחר שריקת הסיום מפיו של שון בניזרי, "ירדו חברי הנהלה שלא היו רשומים בדו"ח המשחק לכר הדשא והתחילו לריב מכות עם אנשי צוות מנווה שאנן", נכתב בדו"ח השיפוט.

נוכח הדו"ח של השופט, האגף המשפטי החליט להעמיד לדין את צעירי אום אל פאחם בגין "התפרעות, תגרה ותקיפה", "התפרצות לשדה המשחק" ו"הופעה למשחק בניגוד להוראות". מעבר לכך, עלי מחאמיד (חבר הנהלה), מוסטפא מחאמיד (חבר הנהלה) ועלי מחאמיד (היו"ר והמנכ"ל) הועמדו לדין, כ"א, בגין "השתתפות בקטטה".

הדיון נערך בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, שקבע כי גם צעירי אום אל פאחם, גם עלי מחאמיד, גם מוסטפא מחאמיד וגם עלי מחאמיד הנוסף אשמים בכל הסעיפים עליהם הועמדו לדין. צעירי אום אל פאחם ספגה עונש חמור בדמות הפחתת שתי נקודות בפועל, קנס כספי בגובה 8,000 שקלים ועוד הפחתת שלוש נקודות על תנאי.

"היה ויוחלט באופן סופי כי תופסק פעילות הליגה בעונה הנוכחית באופן מיידי- יחול העונש בתחילתה של העונה הבאה 26/27. היה ויוחלט כי הליגה תימשך כסדרה, יופחתו שתי נקודות הליגה ממאזנה של הנאשמת עוד בעונה הנוכחית", נכתב בידי עו"ד נעם ליובין בדבר הפחתת שתי הנקודות ממאזנה של הקבוצה בפועל.

ביחס לעונש הפחתת שלוש נקודות ממאזן הקבוצה על תנאי, נכתב "במקרה של הרשעה חוזרת בעבירה של השתתפות בקטטה תגרה תקיפה הכוללת בתוכה רכיב של נסיבות מחמירות . גם כאן הרי שתוקף התנאי הינו לשנה, החל מעת חידוש הליגה באופן סדיר – אם בעונה הנוכחית אם בתחילתה של העונה הבאה".

בדבר עונשם של עלי מחאמיד, גם מוסטפא מחאמיד וגם עלי מחאמיד הנוסף, נכתב "עונש של הרחקה ל-6 חודשים מעת חידוש פעילות הליגה – אם בעונה הנוכחית – אם בעונה הבאה כאשר מובהר כי אם תחודש הליגה העונה הרי שתקופת פגרת הקיץ לא תובא בחשבון במניין הימים". עונשו של העונש תקף עד לתאריך 07/10/2026.

| דו"ח השופט

"לאחר שריקת הסיום ירדו חברי הנהלה שלא היו רשומים בדו”ח המשחק לכר הדשא והתחילו לריב מכות עם אנשי צוות מנווה שאנן. לא זוהו אנשים ספציפיים. ירדתי יחסית מהר לחדר הלבשה כי צוות האבטחה רצה שארד כיוון שהיו המון אנשים שלא רשומים בכר הדשא.; אי-הגשת רשימת שחקנים בזמן; איחור של 19 דקות בהגשת הרשימה".