יום שלישי, 07.04.2026 שעה 13:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
65%9322-968080דנבר נאגטס
65%8611-901578יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
48%9082-909879גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

מדאיג: שבוע לפלייאוף, ויקטור וומבניאמה נפצע

הצרפתי היה אדיר עם 17 נק', 5 ריב' ו-3 חס' ב-15 דק', אבל נפגע בכתף ולא חזר ב-102:115 של הספרס על פילי. ניצחונות לניו יורק, קליבלנד ואורלנדו

ויקטור וומבניאמה פצוע (רויטרס)
השבוע האחרון של העונה הסדירה ב-NBA התחיל לו הלילה (בין שני לשלישי), כאשר כל הקבוצות נלחמות כדי להבטיח מקום כמה שיותר גבוה, ואף יש כאלו שגם כמה שיותר נמוך. בכל מקרה, למעט המשחק של דני אבדיה ופורטלנד, שוחקו ארבעה מפגשים בליגה הטובה בעולם.

אטלנטה הוקס (45:34) – ניו יורק ניקס (51:28) 108:105

ניצחון שלישי רצוף של הקבוצה מהתפוח הגדול ברציפות, שעשתה צעד גדול כדי לסיים במקום השלישי ולא לתת לקליבלנד לעקוף אותה. גם ההוקס צפויים להיות בטופ 6 ולדלג על שלב הפליי-אין, כאשר ההפסד לניקס לא מוריד בכלל מהריצה המדהימה שהקבוצה הזו עשתה דווקא אחרי העזיבה של טריי יאנג. ג’יילן ברנסון להט עם 30 נק’ ו-13 אס’, קארל אנתוני טאונס הוסיף 21 נק’ ו-12 ריב’, ניקייל אלכסנדר-ווקר תפר 36 נק’ בצד השני.

אורלנדו מג’יק (43:36) – דטרויט פיסטונס (57:22) 107:123

היה ברור שיגיעו הפסדים כאלו עבור מוליכת המזרח בעקבות הפציעה של קייד קנינגהאם, אבל היא כבר הבטיחה את המקום הראשון במזרח וכבר לא תהיה עם מאזן טוב יותר מאוקלהומה וסן אנטוניו, כך שאם להפסיד אז זה בתקופה הזו. החבורה מפלורידה התעוררה בזמן ורגע לפני הפליי-אין, כשהיא סופרת שלושה ניצחונות ברציפות. פאולו בנקרו הוביל עם 31 נק’, ג’יילן דורן קלע 18 נק’ והוריד 9 ריב’ אצל המפסידה.

סן אנטוניו ספרס (60:19) – פילדלפיה (43:36) 102:115

החבורה מטקסס חזרה לנצח, אבל החדשות הן בעיקר רעות. כנראה שהיא לא תעקוף כבר את אוקלהומה, שרחוקה משחק אחד מלהבטיח את המאזן הטוב בליגה, ולכן כל מה שחשוב עבור הספרס זה להישאר בריאים, ודווקא הכוכב הגדול ויקטור וומבניאמה נפצע, נטש את ההתמודדות ולא חזר. הצרפתי נפגע ובעקבות חבלה בכתף עזב את הפרקט אחרי 15 דקות של כדורסל מבחינתו וגם לא חזר, כשהוא הספיק לככב עם 17 נק’, 5 ריב’ ו-3 חסימות. סטפון קאסל הוביל עם טריפל דאבל של 19 נק’, 10 ריב’ ו-13 אס’, ג’ואל אמביד רשם 34 נק’ ו-12 ריב’ מנגד.

ממפיס גריזליס (25:54) – קליבלנד קאבלירס (50:29) 142:126

הקאבס הרשו לעצמם לתת מנוחה לכל הכוכבים, כאשר גם בלי דונובן מיצ’ל וג’יימס הארדן הקבוצה חגגה ניצחון שלישי ברציפות והנחילה ליריבה הפסד חמישי ברצף. 10 שחקנים שותפו בסך הכל אצל קליבלנד בלמעלה משתי דקות, לא פחות מתשעה קלעו בספרות כפולות כאשר איבן מובלי מעל כולם על 24 נק’, כדי לשמור על המאבק של קבוצתו על המקום השלישי בחיים. היריבה המשיכה להפסיד כבר שההנהלה שלה רוצה ובמקום ה-13 במערב.

שחקני קליבלנד שמחים (רויטרס)
