מדאיג: שבוע לפלייאוף, ויקטור וומבניאמה נפצע

השבוע האחרון של העונה הסדירה ב-NBA התחיל לו הלילה (בין שני לשלישי), כאשר כל הקבוצות נלחמות כדי להבטיח מקום כמה שיותר גבוה, ואף יש כאלו שגם כמה שיותר נמוך. בכל מקרה, למעט המשחק של דני אבדיה ופורטלנד, שוחקו ארבעה מפגשים בליגה הטובה בעולם.

אטלנטה הוקס (45:34) – ניו יורק ניקס (51:28) 108:105

ניצחון שלישי רצוף של הקבוצה מהתפוח הגדול ברציפות, שעשתה צעד גדול כדי לסיים במקום השלישי ולא לתת לקליבלנד לעקוף אותה. גם ההוקס צפויים להיות בטופ 6 ולדלג על שלב הפליי-אין, כאשר ההפסד לניקס לא מוריד בכלל מהריצה המדהימה שהקבוצה הזו עשתה דווקא אחרי העזיבה של טריי יאנג. ג’יילן ברנסון להט עם 30 נק’ ו-13 אס’, קארל אנתוני טאונס הוסיף 21 נק’ ו-12 ריב’, ניקייל אלכסנדר-ווקר תפר 36 נק’ בצד השני.

אורלנדו מג’יק (43:36) – דטרויט פיסטונס (57:22) 107:123

היה ברור שיגיעו הפסדים כאלו עבור מוליכת המזרח בעקבות הפציעה של קייד קנינגהאם, אבל היא כבר הבטיחה את המקום הראשון במזרח וכבר לא תהיה עם מאזן טוב יותר מאוקלהומה וסן אנטוניו, כך שאם להפסיד אז זה בתקופה הזו. החבורה מפלורידה התעוררה בזמן ורגע לפני הפליי-אין, כשהיא סופרת שלושה ניצחונות ברציפות. פאולו בנקרו הוביל עם 31 נק’, ג’יילן דורן קלע 18 נק’ והוריד 9 ריב’ אצל המפסידה.

סן אנטוניו ספרס (60:19) – פילדלפיה (43:36) 102:115

החבורה מטקסס חזרה לנצח, אבל החדשות הן בעיקר רעות. כנראה שהיא לא תעקוף כבר את אוקלהומה, שרחוקה משחק אחד מלהבטיח את המאזן הטוב בליגה, ולכן כל מה שחשוב עבור הספרס זה להישאר בריאים, ודווקא הכוכב הגדול ויקטור וומבניאמה נפצע, נטש את ההתמודדות ולא חזר. הצרפתי נפגע ובעקבות חבלה בכתף עזב את הפרקט אחרי 15 דקות של כדורסל מבחינתו וגם לא חזר, כשהוא הספיק לככב עם 17 נק’, 5 ריב’ ו-3 חסימות. סטפון קאסל הוביל עם טריפל דאבל של 19 נק’, 10 ריב’ ו-13 אס’, ג’ואל אמביד רשם 34 נק’ ו-12 ריב’ מנגד.

ממפיס גריזליס (25:54) – קליבלנד קאבלירס (50:29) 142:126

הקאבס הרשו לעצמם לתת מנוחה לכל הכוכבים, כאשר גם בלי דונובן מיצ’ל וג’יימס הארדן הקבוצה חגגה ניצחון שלישי ברציפות והנחילה ליריבה הפסד חמישי ברצף. 10 שחקנים שותפו בסך הכל אצל קליבלנד בלמעלה משתי דקות, לא פחות מתשעה קלעו בספרות כפולות כאשר איבן מובלי מעל כולם על 24 נק’, כדי לשמור על המאבק של קבוצתו על המקום השלישי בחיים. היריבה המשיכה להפסיד כבר שההנהלה שלה רוצה ובמקום ה-13 במערב.