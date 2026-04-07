יום שלישי, 07.04.2026 שעה 08:30
 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
65%9322-968080דנבר נאגטס
65%8611-901578יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
48%9082-909879גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

26 נק' לאבדיה, פורטלנד נכנעה 137:132 לדנבר

הכוכב הוסיף 4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים וכפה הארכה, אך הבלייזרס רשמו הפסד מאכזב עם איבוד יתרון דו ספרתי ברבע האחרון. 35 נק' וטריפל דאבל ליוקיץ'

דני אבדיה (רויטרס)
עונת ה-NBA נמצאת רגע לפני פתיחתו של שלב הפלייאוף והלילה (בין שני לשלישי) בדנבר התקיים משחק שהיה לגמרי באווירה של הרגעים המכריעים של העונה, בסיומו, לאחר הארכה, הנאגטס המקומיים ניצחו 132:137 את פורטלנד טרייל בלייזרס של דני אבדיה.

הישראלי מבחינתו קלע 26 נקודות, הוריד 4 כדורים חוזרים, מסר 7 אסיסטים ורשם 4 איבודים, חטיפה וחסימה ב-40 דקות על הפרקט במשחק עם אחוזים לא יוצאים מן הכלל מהשדה (6 מ-15 מהשדה, 1 מ-6 לשלוש, 13 מ-14 מהקו).

בעקבות הניצחון, דנבר, שנמצאת בכושר אדיר ורשמה ניצחון תשיעי ברציפות, כולל ניצחון ביתי שני ברציפות בהארכה, עלתה אל המקום השלישי על חשבונה של לוס אנג’לס לייקרס הפצועה. מנגד, פורטלנד פספסה הזדמנות להיצמד ללוס אנג’לס קליפרס, שבמקום השמיני במערב. השתיים נאבקות על המיקום הסופי בתום העונה הסדירה, שימנע מהן לשחק משחק פלייאין נוסף, וכל משחק חשוב יותר מהשני עבורן, כך שההפסד של הבלייזרס הלילה כואב במיוחד.

המשחק החל בצורה טובה עבור הבלייזרס, שהובילו לאורך כמעט כל הרבע הראשון וירדו ממנו ביתרון 31:35. אל המחצית הם כבר ירדו ביתרון של 14 הפרש אחרי בריחה ברבע השני ושמרו על היתרון הדו ספרתי גם ברבע השלישי, כשהיתרון הגיע בשיאו אף ל-18 נקודות, אולם ברבע האחרון הנאגטס ביצעו קאמבק מופלא.

טומאני קמארה יצא בעבירה שישית שתי דקות לסיום, פורטלנד שיחקה הרבה התקפות לא חכמות ולא הייתה מדויקת מספיק גם מקו העונשין ובצד השני ניקולה יוקיץ’ היה ניקולה יוקיץ’. אארון גורדון קלע מחצי מרחק חצי דקה לסוף ודני אבדיה חדר לסל, במה שהספיק כדי לשלוח את המשחק להארכה, אך שם הבלייזרס התפרקו לגמרי ונכנעו באולם בדנבר לאחת הקבוצות הלוהטות בליגה הטובה בעולם.

לפני שיצא בעבירות, טומאני קמארה היה במשחק נהדר והוביל את קלעי פורטלנד עם 30 נקודות, ג’רו הולידיי הוסיף דאבל דאבל של 19 נקודות ו-11 אסיסטים, דונובן קלינגן דאבל דאבל של 18 נקודות ו-12 ריבאונדים, סקוט הנדרסון 18 נקודות ומטיס תייבול 14.

בצד השני, ניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל אדיר (35 נקודות, 14 ריבאונדים ו-13 אסיסטים). אארון גורדון קלע 23 נקודות, ג’מאל מארי 20, קמרון ג’ונסון 17 ויונאס ולנציונאס 14.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
