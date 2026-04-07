26 נק' לאבדיה, פורטלנד נכנעה 137:132 לדנבר

עונת ה-NBA נמצאת רגע לפני פתיחתו של שלב הפלייאוף והלילה (בין שני לשלישי) בדנבר התקיים משחק שהיה לגמרי באווירה של הרגעים המכריעים של העונה, בסיומו, לאחר הארכה, הנאגטס המקומיים ניצחו 132:137 את פורטלנד טרייל בלייזרס של דני אבדיה.

הישראלי מבחינתו קלע 26 נקודות, הוריד 4 כדורים חוזרים, מסר 7 אסיסטים ורשם 4 איבודים, חטיפה וחסימה ב-40 דקות על הפרקט במשחק עם אחוזים לא יוצאים מן הכלל מהשדה (6 מ-15 מהשדה, 1 מ-6 לשלוש, 13 מ-14 מהקו).

בעקבות הניצחון, דנבר, שנמצאת בכושר אדיר ורשמה ניצחון תשיעי ברציפות, כולל ניצחון ביתי שני ברציפות בהארכה, עלתה אל המקום השלישי על חשבונה של לוס אנג’לס לייקרס הפצועה. מנגד, פורטלנד פספסה הזדמנות להיצמד ללוס אנג’לס קליפרס, שבמקום השמיני במערב. השתיים נאבקות על המיקום הסופי בתום העונה הסדירה, שימנע מהן לשחק משחק פליי אין נוסף, וכל משחק חשוב יותר מהשני עבורן, כך שההפסד של הבלייזרס הלילה כואב במיוחד.

המשחק החל בצורה טובה עבור הבלייזרס, שהובילו לאורך כמעט כל הרבע הראשון וירדו ממנו ביתרון 31:35. אל המחצית הם כבר ירדו ביתרון של 14 הפרש אחרי בריחה ברבע השני ושמרו על היתרון הדו ספרתי גם ברבע השלישי, כשהיתרון הגיע בשיאו אף ל-18 נקודות, אולם ברבע האחרון הנאגטס ביצעו קאמבק מופלא.

טומאני קמארה יצא בעבירה שישית שתי דקות לסיום, פורטלנד שיחקה הרבה התקפות לא חכמות ולא הייתה מדויקת מספיק גם מקו העונשין ובצד השני ניקולה יוקיץ’ היה ניקולה יוקיץ’. אארון גורדון קלע מחצי מרחק חצי דקה לסוף ודני אבדיה חדר לסל, במה שהספיק כדי לשלוח את המשחק להארכה, אך שם הבלייזרס התפרקו לגמרי ונכנעו באולם בדנבר לאחת הקבוצות הלוהטות בליגה הטובה בעולם.

לפני שיצא בעבירות, טומאני קמארה היה במשחק נהדר והוביל את קלעי פורטלנד עם 30 נקודות, ג’רו הולידיי הוסיף דאבל דאבל של 19 נקודות ו-11 אסיסטים, דונובן קלינגן דאבל דאבל של 18 נקודות ו-12 ריבאונדים, סקוט הנדרסון 18 נקודות ומטיס תייבול 14.

בצד השני, ניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל אדיר (35 נקודות, 14 ריבאונדים ו-13 אסיסטים). אארון גורדון קלע 23 נקודות, ג’מאל מארי 20, קמרון ג’ונסון 17 ויונאס ולנציונאס 14.