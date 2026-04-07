פרידה ממונטה קרלו: ואוורינקה הודח

סטן ואוורינקה, אחד השחקנים האהובים והמוערכים בסבב, נפרד השבוע סופית מטורניר המאסטרס במונטה קרלו, באחת ההופעות המרגשות של השנה. השוויצרי בן ה-41, שהודיע כי יתלה את המחבט ויסיים את הקריירה המקצוענית שלו בסיום עונת 2026, הודח בסיבוב הראשון של הטורניר היוקרתי בנסיכות לאחר הפסד כפול של 7:5, 7:5 לארגנטינאי הצעיר סבסטיאן באאס. באאס, מצידו, הבטיח בזכות הניצחון מפגש מסקרן בשלב הבא מול קרלוס אלקרס, במה שוואוורינקה עצמו הגדיר כחלום שלא הצליח להגשים רגע לפני פרישתו.

המשחק המותח על חימר המגרש המרכזי סיפק דרמה לא קטנה והוכיח שוב שלמרות גילו המתקדם במונחי טניס, ואוורינקה עדיין ניחן ברוח לחימה יוצאת דופן ובעוצמות מרשימות. המדורג שלישי בעולם לשעבר פתח את ההתמודדות בסערה עם אייסים וחבטות כף יד אימתניות, ועלה ליתרון מוקדם במערכה הראשונה. עם זאת, אחוזי ההגשה הראשונה שלו צנחו ברגעים המכריעים, ובאאס ניצל זאת כדי לשבור בחזרה ולנצח 5:7. במערכה השנייה הארגנטינאי כבר ברח ליתרון מבטיח של 1:5, ונראה היה שהמשחק גמור. אולם ואוורינקה, שזכה לתמיכה אדירה ובלתי פוסקת מהקהל המקומי, הצליח לחזור מן הקבר, הציל נקודות משחק, והשווה ל-5:5 בסיום מותח. לרוע מזלו, טעויות לא מחויבות במשחקוני ההגשה האחרונים עלו לו בהפסד המערכה והמשחק כולו.

סטאן ואוורינקה בפעולה על המגרש. (רויטרס)

עבור ואוורינקה, טורניר מונטה קרלו הוא מקום היסטורי ומלא בזיכרונות מתוקים, שכן זהו טורניר המאסטרס 1000 היחיד בו זכה במהלך הקריירה הענפה שלו. "כל נעוריי חלמתי על הטורנירים האלה ועל המומחים למשטח החימר. מונקו תמיד הייתה אחד הטורנירים האהובים עליי", שיתף השוויצרי בסיום המשחק. "היה לי המזל לזכות בו ב-2014 ולשחק נגד רוג'ר פדרר בגמר. היינו חברים קרובים מאוד ובילינו המון זמן יחד, אפילו התחממנו יחד לפני הגמר ההוא. המשחקים מול רוג'ר תמיד היו מורכבים בגלל החברות שלנו, ולהצליח לנצח את הטורניר אז היה פשוט יוצא דופן".

כעת, כשהוא מדורג במקום ה-104 בעולם, ואוורינקה מביט קדימה אל עבר התחנות האחרונות בקריירה המפוארת שלו, הכוללת שלוש זכיות בטורנירי גרנד סלאם. בשבוע הבא הוא צפוי לשחק בטורניר ברצלונה, שם קיבל כרטיס חופשי, ולאחר מכן הוא מתכנן להשתתף במוקדמות טורניר רומא היוקרתי ובטורניר ז'נבה הביתי. המטרה המרכזית והחשובה ביותר שלו לעונת החימר הנוכחית היא הופעת פרידה מרולאן גארוס שבפריז, טורניר בו זכה ב-2015. מכיוון שדירוגו הנוכחי אינו מבטיח כניסה אוטומטית להגרלה הראשית, הוא יזדקק לכרטיס חופשי ממארגני הטורניר הצרפתי.

מעבר לעונת החימר, ואוורינקה חולם על הופעה אחרונה בהחלט בווימבלדון, טורניר הגרנד סלאם היחיד שחסר לו בארון התארים, בו מעולם לא הצליח לעבור את שלב רבע הגמר. "הייתי שמח מאוד לשחק על הדשא, בתקווה שבווימבלדון", אמר השוויצרי, שגם שם יזדקק לחסדי המארגנים בשל הדירוג שלו. הוא ציין גם טורנירים נוספים בלוח הזמנים שלו כמו גשטאד, אסטוריל, ואולי אף אליפות ארצות הברית הפתוחה. באשר לטורניר בו יקיים את משחקו האחרון בקריירה, נראה כי טורניר באזל, שייערך במולדתו לקראת סוף העונה, הוא המועמד הטבעי וההגיוני ביותר לטקס פרידה רשמי, אם כי ואוורינקה ציין גם את הטורניר באתונה, ממנו נהנה מאוד בשנה שעברה, כאופציה אפשרית.

בתוך כך, יום המשחקים במונטה קרלו סיפק תוצאות מעניינות נוספות מעבר לפרידתו של השוויצרי. פרנסיסקו סרונדולו הארגנטינאי רשם ניצחון מרשים כשהדיח את סטפנוס ציציפס עם 5:7 ו-4:6. כריסטיאן גארין הצ'יליאני גבר על מתאו ארנלדי וקבע פגישה עם אלכסנדר זברב, בעוד ז'ואאו פונסקה הברזילאי הדיח את גבריאל דיאלו. בנוסף, ארתור רינדרקנש הפתיע כשהדיח את קארן חצ'אנוב, ואנדריי רובליוב נאלץ להזיע לפני שניצח את נונו בורגס בשלוש מערכות.